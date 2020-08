'Prvi put u karijeri izabrao sam klub po svojoj želji i osjećaju...'

<p>Ante je bio naša velika želja i najbolja opcija na tržištu ovoga ljeta, sretni smo što smo ga uspjeli dogovoriti i dovesti u naše redove. Iskreno, nismo previše vjerovali da ćemo uspjeti, ali eto, na kraju smo se dogovorili, kazao je sportski direktor Maccabija <strong>Nikola Vujčić</strong> (42) nakon što je vijest o angažmanu našeg reprezentativnog centra <strong>Ante Žižića</strong> (23) u Maccabi postala službena.</p><p>Cijela priča oko Žižićevog transfera u 'ponos Izraela' traje već sedam dana a Vujčić je izbjegavao govoriti na tu temu sve dok ugovor nije potpisan. U trenutku kada je na svom profilu na društvenoj mreži podijelio fotografiju s mladim centrom, postalo je jasno da je posao dogovoren. Odmah nakon toga Vujčić se otisnuo dalje, za novim poslovima, a Žižić je jučer zrakoplovom preko Frankfurta krenuo na pripreme svoje nove momčadi.</p><p>- Mi smo u procesu stvaranja nove momčadi, korona kriza nas je jako pogodila financijski, no vlasnici kluba su osigurali budžet koji nam ostavlja dovoljno prostora da i dalje budemo konkurentni. Ante je jedan od ključnih igrača oko koga ćemo graditi momčad, skupa s Scottie Wilbekinom s kojim je on već igrao u Darussafaki, pa Othello Hunterom, Tyler Dorseyem... Sigurno da će mu trebati vremena da se privikne na europsku košarku, ali on je još mlad i pred njim su godine dobre košarke – uvjeren je Vujčić.</p><p>Uoči puta u Tel Aviv nakratko smo razgovarali i s Antom, koji je bio sretan što okreće novu stranicu svoje karijere.</p><p>- Maccabi je izuzetno veliki klub, jedan od najvećih u Europi, i kad takav klub pokaže interes da te dovede, onda nema puno razmišljanja. I to ne samo ljudi iz kluba, od Vujčića koga znam od ranije i trenera Sfairopoulosa, nego i navijača. Čim se pojavila vijest o mogućnosti mog dolaska mobitel su mi zatrpali porukama i željama da im se priključim – otkrio nam je Ante i dodao kako je glavni razlog njegovog odlaska iz NBA lige bila želja za igrom.</p><p>Tri godine proveo sam u Clevelandu a da nisam dobio pravu priliku. U NBA vladaju neka drugačija pravila a meni se nije dalo skupljati minute na kapaljku i s klupe gledati kako se svake nove sezone pokušava razviti neki novi 18-godišnjak i to nauštrb igre i rezultata... Želim pobjeđivati i boriti se za trofeje i Maccabi je prava prilika za to.</p><p>Odluku o povratku u Europu donio je odavno.</p><p>- Lani uopće nisam razmišljao o povratku, ali na početku ove sezone, kad sam ispao iz rotacije, bilo mi je jasno da nešto moram poduzeti. Nedugo potom sam se i ozlijedio, pa smo pauzirali prisilno zbog korone... I tad sam odlučio da je dosta i da moram razmišljati o sebi i svojoj karijeri. Svi potezi koje sam do sada radio u karijeri bili su na neki način uvijek uvjetovani, ili zbog želje za igrom na višem nivou, ili zbog visoke odštete, na koncu i zbog tradea kad su me 'zavrtjeli' čim sam stigao u NBA, a da nisam imao nikakvu mogućnost odluke. Ovo je prvi put da sam odlučio sam po svojoj želji i osjećaju. I ne bih se složio s mišljenjima da je ovo korak unatrag u mojoj karijeri, tek su mi 23 godine i želim igrati na vrhunskom nivou. Maccabi mi pruža tu mogućnost, a ako se ikad vratim u NBA, vratit ću se samo u klub u kome ću igrati važnu ulogu.</p><p>Ante će se priključiti momčadi koja će zbog korona krize, koja je i u Izraelu uzela maha, trenirati i živjeti pod posebnim režimom.</p><p>- U Izraelu se jako puno ljudi testira, oko 25.000 svaki dan i zbog toga ima jako puno pozitivnih nalaza, no to je s druge strane dobro jer se širenje bolesti na taj način kontrolira – otkriva nam Vujčić i dodaje:</p><p>Momčad će tijekom priprema praktično biti u izolaciji, boravit će u svojim stanovima i neće smjeti izlaziti nigdje osim u dvoranu. Niti u restorane... Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, kako stoje stvari i domaće liga i Euroleague počinju u zakazanim terminima i vjerujemo da će tako i ostati.</p><p>O planovima je u takvoj situaciji teško govoriti.</p><p>- Nezahvalne su prognoze i planovi sve dok traje ovakva situacija. Eto, Antu znam od kad je počeo igrati košarku zbog toga što sam igrao s njegovim bratom Andrijom prije 20 godina, pa opet nisam bio siguran da ćemo ga uspjeti angažirati. A on bi trebao biti jedan od naših stožernih igrača... – zaključio je Vujčić.</p>