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'NAVIJAČI ME FOLE'

Prvi Rus u Dinamu: Jedna stvar kod nas je zabranjena, a tu sam se zaljubio u to čim sam vidio...

Piše Josip Tolić,
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Prvi Rus u Dinamu: Jedna stvar kod nas je zabranjena, a tu sam se zaljubio u to čim sam vidio...
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Rus Kravcov pred najveći ispit: stiže na Poljud umjesto Mišića, a Dinamov novak otkrio je što ga je oduševilo u Zagrebu i kod BBB-a

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Prvi je Rus u Dinamovu dresu i peti u ligi nakon Mihaila Kostila (Croatia Sesvete, 2010.), Sandra Cveibe (Osijek, 2015.), Serdera Serderova (Inter i Istra, 2019.-2023.) i Mihaila Merkulova (Rijeka, 2021.). Stigao je kao zamjena za Josipa Mišića, a sad će ga zamijeniti u najvećoj utakmici domaćeg nogometa, subotnjem derbiju na Poljudu protiv Hajduka od 15 sati. Kiril Kravcov (24) je stigao u Maksimir iz Sočija bez odštete i dosadašnjim igrama pokazuje da bi mogao biti dobra investicija maksimirskog kluba. Pa ipak, ne može pobjeći od političke pozadine svoga dolaska, pogotovo u kontekstu stalne javne podrške Bad Blue Boysa Ukrajini.

- Uvijek se fokusiram na nogomet i radim ono što mogu, želim biti najbolji što mogu na travnjaku - rekao je Kravcov Tomislavu Juranoviću za Sportske novosti, izbjegavši komentar o ruskoj invaziji na Ukrajinu, koja je počela kad je imao 19 godina, a o Boysima je kazao:

- Za mene je sport iznad svega. Osjećam da su navijači dobri prema meni i to mi je ključno. Želim opravdati to što sam ovdje i igrati na razini koju Dinamo draži.

Susret Dinama i Hapoela u 1. kolu UEFA Europske lige
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

I još je jednu stvar istaknuo:

- Baklje su u Rusiji zabranjene, a kad sam ovdje prvi put vidio njihove predstave na tribinama, zaljubio sam se u to, nešto posebno. Hodam gradom i posvuda vidim grafite, dresove, zastavice u automobilima, Dinamo, BBB, obilježja kluba. Zagreb živi nogomet, nogometni je grad i jako sam ponosan što sam dio Dinama. Učim hrvatski, želim upoznati kulturu i osjećam se odlično.

Biranim riječima govorio je Zvonimiru Bobanu.

- Znao sam za njega i prije dolaska, a kad smo prvi put razgovarali, odmah sam osjetio njegovu veličinu i karizmu. Govorio mi je o Dinamu, hrvatskom nogometu, rekao kako me vidi u momčadi i to mi je puno značilo. On je legenda svjetskog nogometa, poseban je. Volim ga.

Igrao je za Zenit do 2022., a onda iskusio nogomet u Nižnjem Novgorodu pa Sočiju. Sad se prvi put otisnuo izvan domovine.

- Znam koje su veličine nosile ovaj dres i ne mogu se s njima stavljati u istu rečenicu, ali želim opravdati povjerenje i ostaviti trag, samo ne želim o tome previše govoriti. Moram to pokazati na terenu. Osjećam se kao kod kuće, samo mi treba još malo vremena.

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