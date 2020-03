Prvo izbornik, sad trener: Čilić uzeo Martića za novog trenera

Bio sam miran, opušten, navijao jesam u svlačionici i naravno da sam htio da Pavić i Škugor sve završe. No ostao sam fokusiran i čekao svoj meč. Jesam li očekivao Indiju da će zamijeniti igrača? Da, ali možda tek za peti meč, rekao je Marin Čilić prije nego je izašao na teren i deklasirao Sumita Nagala sa 6-0, 6-1 i odveo Hrvatsku do završnice Davis Cupa u Madridu.

- Čak sam i taj zadnji meč odigrao maksimalno. Znam da sam u Vinkovcima 2005. pobijedio 6-0, 6-0. Sjećam li se imena protivnika? Pa i ne baš.

- Da, sjećam ga se, viđao sam ga kasnije, igrao je i sa Štepanekom. I u Davis Cupu protiv Južne Afrike vodio sam Van der Merwea 6-0, 6-0 kada mi je predao. Vjerojatno bi bio tricikl da smo nastavili - u dobrom je raspoloženju bio Čilić kojemu ovaj tjedan može biti prekretnica sezone.

- Bio mi je gušt, treninzi su bili odlični, teren fenomenalan. Oba sam meča odigra na visokoj razini i to me veseli. Ipak, istaknuo bih da je meč protiv Kukuškina prije dvije godine moj najbolji u Davis Cupu (dobio 6-1, 6-1, 6-1). Sada me čekaju Indian Wells i Miami, nisam nositelj, rano ću igrati prvi meč, pa ću imati kratku prilagodbu.

A u Ameriku će s pojačanjem u stožeru. Marin je otkrio da je za novog trenera angažirao Vedrana Martića koji se udaljio od ATP Toura i od Karena Hačanova upravo zbog novih uloga u HTS-u među kojima je i izbornička. No, predomislio se,

- Dogovorili smo se i probat ćemo. Nadam se da je ovo jedan lijepi početak.

Valjda i na Touru kreću neki bolji dani za Marina...