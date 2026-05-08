PSG besplatno vodi zaposlenike na finale LP-a protiv Arsenala

Piše Issa Kralj,
PSG vodi 500 zaposlenika na finale Lige prvaka u Budimpeštu, sve besplatno! Al-Khelaïfi nagrađuje vjernost i zajedništvo kluba. Hoće li PSG obraniti titulu

Uoči finala Lige prvaka protiv Arsenala, francuski prvak PSG odlučio je nagraditi sve svoje zaposlenike besplatnim putovanjem i ulaznicama za utakmicu u Budimpešti.

Vijest je na društvenoj mreži X objavio Kaveh Solhekol, glavni dopisnik Sky Sportsa. U svojoj objavi naveo je da PSG osigurava besplatan prijevoz i ulaznice za sve članove osoblja. Riječ je o potezu koji obuhvaća oko 500 zaposlenika kluba, od administracije do tehničkog osoblja koji će tako dobiti priliku bodriti svoju momčad u borbi za najprestižniji europski trofej.

Ovo nije prvi put da se pariški klub odlučio na ovakvu gestu. PSG je istu stvar napravio i prošle sezone kada je oko 500 zaposlenika kluba otputovalo na finale u München. Posebno je zanimljiv podatak da su zaposlenici tada bili uključeni i u kolektivni bonus koji se isplaćuje igračima što pokazuje iznimnu razinu poštovanja i zajedništva unutar kluba.

Kao dokaz svojim tvrdnjama, novinar je objavio i fotografiju službenog dopisa koji je zaposlenicima uputio predsjednik kluba Nasser Al-Khelaïfi. U pismu naslovljenom "Poruka predsjednika", Al-Khelaïfi čestita svima na plasmanu u drugo uzastopno finale Lige prvaka, naglašava važnost zajedništva i kolektivnog truda te službeno poziva "sve članove osoblja" da se pridruže momčadi u Budimpešti. Pismo, koje je procurilo u javnost, brzo se proširilo nogometnim krugovima. 

Finale Lige prvaka igra se 30. svibnja u 18 sati u Budimpešti na Puškas stadionu. Momčad Luisa Enriquea u Mađarskoj će braniti titulu najboljeg kluba u Europi. 

*uz korištenje AI-ja

