<p>Žao nam je, ali za tebe tu više nema mjesta. Poručili su iz pariškog kluba tada još klincu <strong>Kingsleyju Comanu</strong> (24) i zalupili mu vratima</p><p>Bio je to težak udarac za klinca iz predgrađa Pariza koji je sanjao jednog dana osvajati trofeje s PSG-om, ali šeici s Parka prinčeva su imali drugačije planove. Oni žele zvijezde, gotove proizvode koji će im u istom trenutku donijeti titule. A Coman to nije još bio. Bio je razigrano dijete, nogometaš u sazrijevanju kojeg je trebalo istrpjeti neko vrijeme. A to u PSG-u ne rade.</p><p>Debitirao je za francusku momčad 17. veljače 2013. godine sa 16 godina i osam mjeseci te je postao najmlađi igrač u povijesti PSG-a. Ipak, to mu nije bile dovoljno. Surova nogometna realnost ga je dočekala već godinu dana poslije kada Parižani nisu htjeli produžiti ugovor s njim iako je još tada bio dijete. Nakon deset godina u klubu i sa 17 godina morao je pronaći novu sredinu. A to je bio Juventus. </p><p>Za igrača porijeklom iz francuskog prekomorskog departmana Gvadalupe je to bio težak udarac. Morao je prihvatiti realnost i za nastupe se boriti u nekoj drugoj momčadi. Ipak, za jednog klinca je to bilo jako teško. Morao se adaptirati na novi stil nogometa, na novu državu i kulturu, a bio je potpuno usamljen. Stara dama nije bila zadovoljna njegovim igrama, a skupio je samo 22 nastupa. Osvojio je Serie A i Kup, ali to za njega nije bilo dovoljno.</p><p>Bio je očajan, a sjedenje na klupi za talentiranog igrača je smrt. Krilni igrač je tražio novu destinaciju, spominjala se Francuska, ali onda ga je na posudbu doveo Bayern München. Bavarci su ga vidjeli kao nasljednika Franca Riberyja i nisu propustili priliku da ga dovedu. </p><p>A u Bavarskoj je procvjetao. Sa svojom eksplozivnošću uništavao je protivničke stopere, zabijao, asistirao. Krasi ga iznimni prvi korak i brzina te nevjerojatan osjećaj za prostor. U Bayernu je u 161 nastupu zabio 33 gola i 35 puta asistirao, osvojio pet Bundesliga i tri Kupa. I naravno da su otkupili njegov ugovor 2017., ali nažalost, njegovu dosadašnju karijeru su obilježile ozljede.</p><p>U karijeri ih je imao čak 23 što ga je u jednom trenutku bacilo u očaj. Nije imao više snage hodati po snimanjima, čekati rezultate pa onda opet krenuti u dugotrajni proces oporavka. </p><p>- Moji problemi sa stopalom kao da nemaju kraja, ozljeda na ozljedu. Operacije više ni ne brojim i jednostavno ne želim prihvatiti da zbog posla kojim se bavim svako toliko moram na operaciju. Mislim da ću, dogodi li se opet ozljeda zbog koje bih morao na operaciju, jednostavno prekinuti aktivnu igračku karijeru i maknuti se od sporta - govorio je Francuz prije godinu dana.</p><p>Medalja je puno, utakmica daleko manje nego što ih je trebalo biti. Talent nitko ne spori, ali mladog Bayernovog Francuza ozljede udaraju bez milosti manje-više od onog trenutka kad je uključen u seniorski nogomet, a to je s obzirom na nadarenost bilo jako rano. Od kidanja raznih ligamenata, mišića, bolova u leđima, problema s gležnjevima.</p><p>Posljednju je imao sredinom prosinca kada je ozlijedio koljeno. Ipak, čovjek od stakla se uspio oporaviti, na svu sreću nije ispunio ono što je rekao. A onda je došla nedjeljna večer.</p><p>Ivan Perišić je do finala Lige prvaka protiv PSG-a bio nezamjenjiv na lijevoj strani. Počinjao je skoro svaki susret od prve minute, ali Hansi Flick je imao jednu ideju. Znao je da je ta utakmica posebna za <strong>Kingsleya Comana</strong> i taj dječak od 17 godina u njemu je htio pokazati Parižanima što su propustili. Bio je iznimno motiviran i briljirao je od prve minute. Probijao je lijevu stranu, neumorno trčao kao da je na autocesti i na kraju zabio za naslov! Nije to bila nikakva osveta prema klubu koji ga je odbacio, htio se samo dokazati. I pokazao im je da su pogriješili. Dok je njegov bivši klub potrošio 1,2 milijarde eura, on je došao i uzeo im naslov ispred nosa. Pokazao je da novac ne osvaja Ligu prvaka.</p><p>- Baš sam presretan, ovo je nevjerojatan osjećaj. Uživam u Bayernu, ali malo me boli zbog PSG-a. Mi smo od početka pokušavali držati igru ​​pod kontrolom. Pobijedili smo, a da nismo primili gol, to je najvažnije. PSG je odigrao sjajnu utakmicu.</p><p>Unatoč tome što su ga odbacili, on je i dalje navijač PSG-a. Nije im im zamjerio. Samo im je htio pokazati da vrijedi. </p>