PSG je dobio sve Engleze u dvije sezone, osim jednog! Evo kojeg

Paris Saint-Germain plasirao se u drugo uzastopno finale Lige prvaka, a europsku titulu branit će protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. Jedna zanimljivost ide u korist Parižanima.

Naime, od početka prošle sezone, PSG je slavio protiv svih engleskih momčadi s kojima se sastao osim jedne.

Momčad Luisa Enriquea svoj je pobjednički niz protiv Engleza započela pobjedom protiv Manchester Cityja 22. siječnja 2025. (4-2), a nakon toga je PSG izbacio Liverpool u osmini finala, Aston Villu u četvrtfinalu pa Arsenal u polufinalu.

S istom praksom nastavili su Parižani i ove sezone i u 5. kolu pobijedili Tottenham, u osmini finala izbacili su Chelsea, a u četvrtfinalu Liverpool. S Arsenalom se sastaju u velikom finalu.

Zanimljivo, jedina engleska momčad koju PSG nije pobijedio u prethodne dvije sezone jest Newcastle. Protiv "svraka" su europski prvaci igrali u 8. kolu i remizirali na domaćem terenu (1-1).

