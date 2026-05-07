ZNAJU S PREMIERLIGAŠIMA

PSG je dobio sve Engleze u dvije sezone, osim jednog! Evo kojeg

Piše Petar Božičević,
Prošle sezone "padali" su Manchester City u ligaškoj fazi pa Liverpool u osmini finala, Aston Villi i Arsenal u polufinalu. Ove sezone pali su Tottenham, Chelsea i Liverpool

Paris Saint-Germain plasirao se u drugo uzastopno finale Lige prvaka, a europsku titulu branit će protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. Jedna zanimljivost ide u korist Parižanima. 

Naime, od početka prošle sezone, PSG je slavio protiv svih engleskih momčadi s kojima se sastao osim jedne.  

Momčad Luisa Enriquea svoj je pobjednički niz protiv Engleza započela pobjedom protiv Manchester Cityja 22. siječnja 2025. (4-2), a nakon toga je PSG izbacio Liverpool u osmini finala, Aston Villu u četvrtfinalu pa Arsenal u polufinalu. 

S istom praksom nastavili su Parižani i ove sezone i u 5. kolu pobijedili Tottenham, u osmini finala izbacili su Chelsea, a u četvrtfinalu Liverpool. S Arsenalom se sastaju u velikom finalu.

Zanimljivo, jedina engleska momčad koju PSG nije pobijedio u prethodne dvije sezone jest Newcastle. Protiv "svraka" su europski prvaci igrali u 8. kolu i remizirali na domaćem terenu (1-1). 

