Prošle sezone "padali" su Manchester City u ligaškoj fazi pa Liverpool u osmini finala, Aston Villi i Arsenal u polufinalu. Ove sezone pali su Tottenham, Chelsea i Liverpool
PSG je dobio sve Engleze u dvije sezone, osim jednog! Evo kojeg
Paris Saint-Germain plasirao se u drugo uzastopno finale Lige prvaka, a europsku titulu branit će protiv Arsenala 30. svibnja u Budimpešti. Jedna zanimljivost ide u korist Parižanima.
Naime, od početka prošle sezone, PSG je slavio protiv svih engleskih momčadi s kojima se sastao osim jedne.
Momčad Luisa Enriquea svoj je pobjednički niz protiv Engleza započela pobjedom protiv Manchester Cityja 22. siječnja 2025. (4-2), a nakon toga je PSG izbacio Liverpool u osmini finala, Aston Villu u četvrtfinalu pa Arsenal u polufinalu.
S istom praksom nastavili su Parižani i ove sezone i u 5. kolu pobijedili Tottenham, u osmini finala izbacili su Chelsea, a u četvrtfinalu Liverpool. S Arsenalom se sastaju u velikom finalu.
Zanimljivo, jedina engleska momčad koju PSG nije pobijedio u prethodne dvije sezone jest Newcastle. Protiv "svraka" su europski prvaci igrali u 8. kolu i remizirali na domaćem terenu (1-1).
POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+