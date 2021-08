Dolaskom Lea Messija PSG je kompletirao uvjerljivo najjači napad na svijetu. Neymar, Kylian Mbappé i Messi trebali su predvoditi Parižane do brojnih trofeja ove sezone uključujući Ligu prvaka, no kratko je trajala sreća u katarskom kraljevstvu sa sjedištem u Parizu. Pokvario ju je Mbappé koji želi otići u Real Madrid!

Parižani su bili uvjereni da će mlada zvijezda ostati nakon što je na Park prinčeva stigao Leo Messi. Francuz je tražio konkurentniju momčad, to je i dobio, tvrdili su tad iz uprave kluba i objašnjavali kako će on ostati, ali njegova želja za odlaskom postala je još veća nakon što je stigao argentinski čarobnjak. Mbappé ne želi biti u sporednoj ulozi i u ničijoj sjeni, cilj mu je biti glavna zvijezda momčadi, pokazati da on sam može nositi svoj klub i onda jednog dana osvojiti Zlatnu loptu. A to, pored Messija i Neymara, je u PSG-u bilo nemoguće.

Ugovor mu istječe na kraju sljedeće sezone i tada bi mogao otići u Real Madrid kao slobodan igrač, no Mbappé već danima forsira transfer u Kraljevski klub. Želja je obostrana, niti Madriđani ne žele čekati sljedeću sezonu pa su za francuskog nogometaša ponudili enormnih 160 milijuna eura. Što je nevjerojatan iznos obzirom da to da je španjolski klub u velikim dugovima.

No, katarskim vlasnicima PSG-a nije do love jer je imaju na izvoz, a želja im je barem jednu sezonu imati ovaj nevjerojatni napadački trojac pa su bez razmišljanja odbili Realovu ponudu. Doduše, ona ih je uvrijedila.

Iz francuskog kluba su šutjeli i promatrali cijelu sapunicu koja se odvija, no danas se oglasio sportski direktor Leonardo.

- Pozicija PSG-a je uvijek bila da zadrži Mbappéa, da produži ugovor. Real je poslao ponudu koja nije dovoljna jer dio tog iznosa moramo platiti Monacu (spominje se 35 milijuna eura op. a.). Neću potvrditi cifre, ali bili smo blizu 160 milijuna eura. To je manje nego što smo ga platili (180 milijuna) i to je manjak poštovanja - rekao je Leonardo.

Parižanima nije do novca, no svjesni su da bi nezadovoljni Mbappé mogao biti nagazna mina za njihovu momčad. A kako žele zadržati mir i blagostanje u svome kraljevstvu, spremni su ga prodati, no za cifru koja njima odgovara.

- Imamo projekt za Mbappéa i nećemo ga promijeniti. Ako ode ili ostane bit će pod našim uvjetima. Ako želi ići, prodat ćemo ga, ali pod našim uvjetima. Kao i bilo kojeg igrača.

Real je žestoko zagrizao za francusku zvijezdu, no PSG je u ovome slučaju tvrd orah. Poslali su odbijenicu Madriđanima, no nova ponuda nije došla.

- Rekli smo 'ne' Realu. I nismo dobili novu ponudu iz Madrida. Ne želimo da ode, to nismo ni zamislili i dali smo mu ponudu za obnovu ugovora. Dao nam je svoju riječ da nikad neće napustiti PSG kao slobodan igrač, ali čini se da je na kraju to strategija. Znamo da u Madridu nemaju novca, da su dužni - kazao je Leonardo.

Mbappé želi ići, Real ga želi dovesti pod svaku cijenu, ali vremena je sve manje. Ljetni prijelazni rok traje do 31. kolovoza u ponoć, a Madriđani će do tada morati na Park prinčeva poslati poruku koja će ostaviti PSG bez teksta.

-Nemamo planove ponovno pričati s Realom za Mbappéa. Krajnji rok je 31. kolovoz u ponoć. Tako je u prijelaznom roku. Zadržat ćemo ga. Nećemo ga pustiti za manje nego što smo ga platili - jasan je sportski direktor pariške momčadi.

Kako god, transfer sapunica francuske zvijezde se tako nastavlja i dalje, a sigurno nas čeka još puno uzbuđenja do kraja prijelaznog roka.