PSG osvojio Interkontinentalni kup nakon drame s 11 metara...

Nogometaši Paris Saint-Germaina pobjednici su FIFA Interkontinentalnog kupa nakon što su u finalu u katarskom Al Rayyanu nakon izvođenja jedanaesteraca pobijedili brazilski Flamengo sa 2-1. Susret je završio 1-1, a prilikom izvođenja jedanaesterca briljirao je ruski vratar Matvej Safonov obranivši čak četiri jedanaesterca brazilskim igračima. Francuski sastav je poveo u 38. minuti golom Kviče Kvaratškelije, a izjednačio je Jorginho iz kaznenog udarca u 61. minuti.

Foto: Rula Rouhana

PSG je kao pobjednik Lige prvaka imao direkran plasman u finale, dok je Flamengo kao pobjednik Copa Libertadores morao odraditi dvije utakmice. U četvrtfinalu je pobijedio meksički Cruz Azul sa 2-1, a u polufinalu sa 2-0 egipatski Pyramids, kojeg vodi Krunoslav Jurčić.

Bilo je ovo drugo izdanje Interkontinentalnog kupa u ovom formatu. Prošle godine FIFA je ponovo pokrenula ovo natjecanje, a slavio je Real Madrid pobjedom 3-0 protiv meksičke Pachuce.

Na FIFA-inom turniru sudjeluje šest klubova osvajača kontinentalnih natjecanja. Ove sezone to su bili PSG (UEFA), Flamengo (CONMEBOL), Al Ahli (AFC), Cruz Azul (CONCACAF), Pyramids (CAF) i Auckland City (OFC).

PSG je već u devetoj minuti zatresao suparničku mrežu. Flamengov vratar Agustin Rossi je loše izbio loptu nakon dodavanja suigrača, što je iskoristio Fabian Ruiz pogodivši sa 18 metara u praznu mrežu. Međutim, američki sudac Ismail Elfath je nakon konzultacija s VAR sobom poništio gol jer je Rossi izbio loptu nakon što je već prošla liniju terena, pa su Parižani umjesto gola dobili korner.

Foto: Mohammed Salem

Europski prvak je u 38. minuti ipak poveo, ovoga puta sve je bilo čisto. Mayulu je sjajnom loptom uposlio Douea na desnom krilu, a ovaj odmah uputio oštru prizemnu loptu pred vrata. Činilo se kako će Kvaratškelija zakasniti na loptu, no pomogao mu je Rossi koji je vrhom prstiju dotaknuo loptu, dodavši je do Gruzijca kojem nije bilo teško zabiti gol.

Flamengo je izjednačio u 61. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Jorginho. Jedanaesterac je skrivio Marquinhos oborivši De Arrascaeta. Sudac Elfath prvotno nije pokazao na bijelu točku, međutim nakon poziva iz VAR sobe je dosudio prekršaj.

Foto: Mohammed Salem

Marquinhos se u petoj minuti nadoknade mogao iskupiti za grešku kod jedanaesterca, međutim promašio je iz blizine pa je susret ušao u produžetke. U dodatnih pola sata PSG je pritiskao, ali bez konkretne završnice. Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno udarcima s bijele točke, a briljirao je Safonov koji je u PSG stigao 2024. iz Krasnodara. Ruski vratar je obranio udarce Saula Nigueza, Pedra, Lea Pereire, te Luiza Arauja. Jedini ga je svladao Nicolas de la Cruz u prvoj seriji. Za PSG su precizni bili Vitinha i Mendes, Ousmane Dembele je prebacio gol, dok je Barcolin udarac obranio Rossi.