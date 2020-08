PSG osvojio posljednji liga-kup

Francuska od iduće sezone neće imati liga-kup, a čast da se posljednji upiše na popis osvajača imao je PSG pobjedom 6-5 protiv Lyona na Stade de Franceu. Keylor Navas je bio junak

<p>Nogometaši <strong>Paris Saint-Germaina</strong> pobjednici su posljednjeg izdanja francuskog liga-kupa, a do svog devetog trijumfa u ovom natjecanju došli su pobijedivši <strong>Olympique Lyon</strong> boljim izvođenjem penala (6-5), nakon što u osnovnih 90 minuta i 30 minuta produžetka nije bilo golova.</p><p>U dvoboju francuskih predstavnika u Ligi prvaka odigranom u petak na Stade de Franceu nije nedostajalo prilika, ali su vratari obiju momčadi sjajnim intervencijama spašavali svoju mrežu. I tako je odluka o posljednjem pobjedniku liga-kupa pala udarcima s bijele točke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je PSG slavio ulazak u četvrtfinale Lige prvaka</strong></p><p>U prvih pet serija izvođači su bili precizni, a Lyon je imao prednost jer su njegovi igrači prvi pucali. Neymar je bio suočen s udarcem u kojem nije smio pogriješiti i nije podlegao pritisku.</p><p>No, već u sljedećoj seriji pritisak nije izdržao napadač Lyona <strong>Bertrand Traore</strong> čiji je udarac Keylor Navas zaustavio i tako omogućio Pablu Sarabiji da PSG-u donese četvrtu trostruku krunu u domaćim natjecanjima te ukupno 40. domaći trofej kad se naslovima prvaka (9), trijumfuma u kupu Francuske (13) i Liga kupu (9) pridodaju francuski superkupovi (9).</p><p>Lyon je u svom šestom finalu Liga kupa doživio peti poraz i tako propustio svoju posljednju priliku da se kroz domaća natjecanja domogne nastupa u Europskoj ligi sljedeće sezone.</p><p>PSG-u do kraja sezone ostaje još i nastup na završnom turniru Lige prvaka, gdje ga u jednoj utakmici četvrtfinala čeka obračun s Atalantom. Do završnog turnira u Lisabonu može doći i Lyon uspije li u uzvratnoj utakmici osmine finala u Torinu protiv Juventusa obraniti prednost od 1-0 iz prvog dvoboja. Lyonu je još samo Liga prvaka ostala kao mogućnost da se domogne Europe i u sljedećoj sezoni, za što će momčad Rudija Garcije morati osvojiti "pehar s velikim ušima".</p><p>(jt)</p>