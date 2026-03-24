PSG rasipa lovu kao na igrici: Barci za Yamala nudi iznos koji će uzdrmati svijet nogometa!

Paris Saint-Germain sprema se još jednom uzdrmati nogometno tržište na način koji je dosad bio nezamisliv. Devet godina nakon što su doveli Neymara iz Barcelone za tada rekordna 222 milijuna eura, pariški div planira nadmašiti samoga sebe i ispisati novu stranicu povijesti. Meta je ponovno dragulj iz katalonskog kluba - Lamine Yamal, čudo od djeteta koje je s nepunih 18 godina već postalo globalna zvijezda i vođa španjolske reprezentacije. Za njega su vlasnici PSG-a, prema pisanju španjolskih i francuskih medija, spremni platiti vrtoglavih 350 milijuna eura!

Nakon ere velikih zvijezda, PSG gradi novu momčad, a Yamala vide kao apsolutnu središnju figuru oko koje će se idućih 15 godina slagati kockice. Španjolski mediji navode da je nedavno u Dohi održan hitan sastanak čelnika kluba na kojem je mladi Španjolac bio glavna i jedina tema. Poruka katarskih vlasnika navodno je bila kristalno jasna: "novac nije problem". U Parizu su svjesni da bi Yamal mogao dominirati svjetskim nogometom u sljedećem desetljeću i žele ga pod svaku cijenu vidjeti na Parku Prinčeva, nudeći mu status najplaćenijeg nogometaša na svijetu. Plan je jasan - svim sredstvima uvjeriti njegova agenta, moćnog Jorgea Mendesa, da započne pregovore koji bi mogli rezultirati najskupljim transferom u povijesti.

Barcelona na kušnji: Zadržati zvijezdu ili spasiti financije?

S druge strane, Barcelona se nalazi u izuzetno nezavidnoj situaciji. Klub se godinama bori s financijskim poteškoćama uzrokovanim lošim upravljanjem, a iznos od 350 milijuna eura ne samo da bi riješio velik dio njihovih problema, već bi im omogućio potpunu rekonstrukciju momčadi. Ipak, uprava na čelu s predsjednikom Joanom Laportom čvrsto stoji pri stavu da Yamal nije na prodaju i da predstavlja temelj cjelokupnog sportskog projekta.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Gubitak takvog talenta bio bi golem udarac za momčad koju vodi Hansi Flick. Da ne govore u prazno, pokazali su u veljači ove godine kada su glatko odbili prvu ponudu PSG-a od 250 milijuna eura. Yamalov ugovor zaštićen je astronomskom otkupnom klauzulom od čak milijardu eura, što Barceloni daje potpunu kontrolu nad situacijom. No, ponuda koja gotovo dvostruko premašuje Neymarov rekord mogla bi natjerati svakoga na preispitivanje.

A zašto je PSG spreman ponuditi bogatstvo za osamnaestogodišnjaka? Odgovor leži u njegovoj nevjerojatnoj priči i talentu koji se viđa jednom u generaciji. Sin marokanskog oca i majke iz Ekvatorijalne Gvineje, Yamal je odrastao u radničkom predgrađu Barcelone zvanom Rocafonda. Tom kvartu i danas odaje počast nakon svakog gola, pokazujući prstima broj 304, posljednje tri znamenke poštanskog broja. Zanimljivo, sudbina ga je rano povezala s velikanima. Kao bebu ga je u naručju držao i kupao Lionel Messi za potrebe UNICEF-ovog kalendara.

​- To vam je slučajnost u životu. Ili blagoslov Lea Lamineu, stvarno ne znam - našalio se jednom prilikom njegov otac Mounir.

Njegov talent rano su prepoznali skauti La Masije, a za prvu momčad Barcelone debitirao je sa samo 15 godina i 290 dana. Od tada samo ruši rekorde. Postao je najmlađi starter, asistent i strijelac u povijesti kluba i španjolske reprezentacije. U posljednjih 60 nastupa u La Ligi zabilježio je 23 gola i 22 asistencije. S reprezentacijom je osvojio Euro 2024., gdje je proglašen najboljim mladim igračem, a već ima i dva trofeja Kopa (2024. i 2025.) za najboljeg mladog igrača svijeta te je bio drugoplasirani u izboru za Zlatnu loptu 2025. godine. Postao je i najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka s deset postignutih golova, srušivši rekord Kyliana Mbappéa, čovjeka kojeg bi upravo on trebao naslijediti kao globalna ikona.

Iako se oko njega pletu milijunske priče, sam Lamine Yamal, prema dostupnim informacijama, ne pokazuje želju za odlaskom iz kluba u kojem je odrastao. U potpunosti je posvećen projektu pod vodstvom Hansija Flicka i vidi svoju budućnost na Camp Nou. Ipak, pritisak PSG-a raste, a prijelazni rok koji je pred nama mogao bi donijeti novu transfer-sagu koja će definirati nogometnu scenu za godine koje dolaze.