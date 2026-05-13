PSG slavio kod Lensa i obranio naslov prvaka. A sad po Europu

Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka francuske Ligue 1 nakon što su u zaostalom susretu s 2-0 u gostima pobijedili Lens, najvećeg ovosezonskog rivala. Kolo prije kraja PSG ima devet bodova više od Lensa te je ove srijede proslavio 14. naslov prvaka Francuske u povijesti. Bio je to peti uzastopni naslov prvaka Parižana, kao i osmi u posljednjih devet sezona. Kao utješna nagrada Lensu ostaje sigurno drugo mjesto i osiguravanje pozicije koja vodi prema Ligi prvaka iduće sezone, a uz to će Lens do kraja sezone igrati i finale domaćeg kupa protiv Nice.

Foto: Benoit Tessier

Prvi je pogodak na utakmici postigao Kvaratškelia u 29. minuti nakon lijepe asistencije Dembelea. Svemu je prethodila velika pogreška u obrani domaćina. Do kraja prvog dijela odličnu je priliku imao Said za domaćina, ali je iz idealne pozicije pucao ravno u golmana PSG-a Safonova. Imao je Lens puno odličnih prilika i u nastavku susreta, ali nakon svih propuštenih šansi dvoboj je zaključio Mbaye koji je pod gredu pogodio za 2-0 PSG-a u 94. minuti i veliko gostujuće slavlje. Ispred PSG-a je još finalna utakmica Lige prvaka protiv Arsenala 30. svibnja.

Prvi gol PSG-a pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Nogometaši Strasbourga pobijedili su u gostima Brest 2-1. Za niti jednu momčad ovaj dvoboj nije imao velikog rezultatskog značaja jer niti Strasbourg može do pozicija koje vode prema Europi, niti Brest može ispasti.

Foto: Benoit Tessier

Svi su golovi postignuti u prvom poluvremenu. Strasbourg je poveo pogotkom Barca u devetoj minuti, ali je četiri minute kasnije izjednačio Ajorque. U 20. minuti opet su gosti došli do prednosti. Domaću mrežu je pogodio Nanasi i to se na kraju pokazao kao konačan rezultat. Strasbourg je ostao osmi, kao i Brest na 12. mjestu.

Ligue 1, zaostale utakmice:

Lens - PSG 0-2 (Kvaratškelia 29, Mbaye 90+4)

Brest - Strasbourg 1-2 (Ajorque 13 / Barco 9, Nanasi 20)