PSG slavio kod Lensa i obranio naslov prvaka. A sad po Europu

Piše HINA,
Foto: Benoit Tessier

PSG obranio naslov prvaka nakon pobjede 2-0 protiv Lensa! Kvaratškelia i Mbaye osigurali slavlje Parižana. Lensu ostaje Liga prvaka. Strasbourg pobijedio Brest 2-1 u utakmici bez značaja

Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka francuske Ligue 1 nakon što su u zaostalom susretu s 2-0 u gostima pobijedili Lens, najvećeg ovosezonskog rivala. Kolo prije kraja PSG ima devet bodova više od Lensa te je ove srijede proslavio 14. naslov prvaka Francuske u povijesti. Bio je to peti uzastopni naslov prvaka Parižana, kao i osmi u posljednjih devet sezona. Kao utješna nagrada Lensu ostaje sigurno drugo mjesto i osiguravanje pozicije koja vodi prema Ligi prvaka iduće sezone, a uz to će Lens do kraja sezone igrati i finale domaćeg kupa protiv Nice.

Prvi je pogodak na utakmici postigao Kvaratškelia u 29. minuti nakon lijepe asistencije Dembelea. Svemu je prethodila velika pogreška u obrani domaćina. Do kraja prvog dijela odličnu je priliku imao Said za domaćina, ali je iz idealne pozicije pucao ravno u golmana PSG-a Safonova. Imao je Lens puno odličnih prilika i u nastavku susreta, ali nakon svih propuštenih šansi dvoboj je zaključio Mbaye koji je pod gredu pogodio za 2-0 PSG-a u 94. minuti i veliko gostujuće slavlje. Ispred PSG-a je još finalna utakmica Lige prvaka protiv Arsenala 30. svibnja.

Nogometaši Strasbourga pobijedili su u gostima Brest 2-1. Za niti jednu momčad ovaj dvoboj nije imao velikog rezultatskog značaja jer niti Strasbourg može do pozicija koje vode prema Europi, niti Brest može ispasti.

Svi su golovi postignuti u prvom poluvremenu. Strasbourg je poveo pogotkom Barca u devetoj minuti, ali je četiri minute kasnije izjednačio Ajorque. U 20. minuti opet su gosti došli do prednosti. Domaću mrežu je pogodio Nanasi i to se na kraju pokazao kao konačan rezultat. Strasbourg je ostao osmi, kao i Brest na 12. mjestu.

Ligue 1, zaostale utakmice:

Lens - PSG 0-2 (Kvaratškelia 29, Mbaye 90+4)
Brest - Strasbourg 1-2 (Ajorque 13 / Barco 9, Nanasi 20)

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
