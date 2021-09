Novak Đoković nije uspio kompletirati 'kalendarski Slam' budući da ga je u finalu US Opena pomeo Danil Medvjedev s 3-0 u setovima. Prvi reket svijeta je nakon poraza lio suze...

No, one su bile lažne. Barem tako tvrdi Isabelle Inchauspe, sportska psihologinja koja je u intervjuu za francuski L'Equipe Đokovićeve suze nazvale lažnom emocijom.

- Ne vjerujem tome ni na trenutak. To je pokušaj da se pridobije publika, da se održi veliki govor i da kaže kako je publika ta koja je najvažnija. Ne znam jeste li ga vidjeli nakon pauze. Kad se vratio na teren, više nije plakao. To je ozbiljan znak da nije bio iskren. Mislim da je bio u teškoj situaciji pa je pokušao šahovskom strategijom nadmudriti protivnika. Nadao se da će Medvjedev pokleknuti i napravio je to kako bi preokrenuo meč - tvrdi psihologinja.

Druga psihologinja, Meriem Salmi, u istom je intervjuu rekla kako je Đoković puknuo pod snažnim valom emocija, dok je sam tenisač tvrdio da je plakao zbog velike podrške tribina u New Yorku, koje mu inače nisu bile naklonjene, no protiv Medvjedeva, on je bio njihov miljenik.

Đoković je ranije ove godine osvajao redom Australian Open, Roland Garros i Wimbledon prije nego što je posrnuo na Olimpijskim igrama u Tokiju pa i sad u New Yorku. Ostao je tako Đoković bez kalendarskog, ali i 21. Grand Slama koji bi ga uzdigao iznad Rogera Federera i Rafaela Nadala po broju osvojenih GS-ova.

Rod Laver tako je ostao jedini tenisač u Open eri koji je osvojio sva četiri najveća turnira u istoj godini, dok je u ženskoj konkurenciji isto uspjela Steffi Graff (1988.).