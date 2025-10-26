Publika zviždala nakon prekida borbe Aspinalla i Ganea! 'Dobio sam prstom u oko, vi zviždite?'

UFC 321 priredba, održana u Etihad Areni u Abu Dhabiju, ostat će zapamćena kao večer ispunjena sirovim emocijama, povijesnim uspjehom i neočekivanim antiklimaksom. Dok je Mackenzie Dern ostvarila svoj san i okitila se pojasom prvakinje u slamka kategoriji, glavna borba večeri za naslov u teškoj kategoriji završila je na najgori mogući način, ostavivši gorak okus u ustima boraca i navijača diljem svijeta.

Kruna karijere za Mackenzie Dern

U sunaslovnoj borbi večeri, popularna američko-brazilska borkinja Mackenzie Dern ispisala je najvažniju stranicu svoje karijere. Jednoglasnom odlukom sudaca (48-47, 48-47, 49-46) svladala je opasnu Virnu Jandirobu i osvojila upražnjeni naslov UFC prvakinje u slamka kategoriji. Bio je to revanš njihova meča iz 2020. godine, u kojem je Dern također slavila.

Borba je bila taktički rat koji je trajao punih pet rundi. Iako je Jandiroba imala više uspjeha u hrvanju, ostvarivši čak devet rušenja, nije uspjela nanijeti značajniju štetu s gornje pozicije. Dern, jedna od najuspješnijih BJJ natjecateljica svih vremena, pokazala je nevjerojatnu opasnost i s leđa, neprestano napadajući laktovima i udarcima. Ključ pobjede ležao je u njenoj evoluciji u stojci. Dern je bila agresivnija, preciznija i snažnija u boksačkim razmjenama, što joj je donijelo presudnu prednost na sudačkim karticama.

Kada je Bruce Buffer pročitao njeno ime, Dern se slomila u suzama, a emocije su dosegle vrhunac kada je u kavez ušla njena kći, kojoj je nova prvakinja odmah predala zlatni pojas.

- Osjećaj je nevjerojatan. Ne mogu vjerovati - izjavila je Dern, čiji je uspjeh došao u pravo vrijeme za diviziju koja je ostala bez prvakinje nakon što je velika Zhang Weili odlučila potražiti izazov u muha kategoriji.

Antiklimaks u glavnoj borbi: Slučajni ubod u oko prekinuo spektakl

Glavna borba večeri, dugo iščekivani okršaj za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, završio je na frustrirajuć način. Nakon samo 4 minute i 36 sekundi prve runde, borba je prekinuta i proglašena "No Contest" (bez pobjednika) zbog slučajnog uboda prstom u oko.

Meč je počeo obećavajuće. Gane, poznat po svojoj nevjerojatnoj agilnosti, iznenadio je prvaka brzinom i preciznim direktima, raskrvarivši Aspinallov nos i preuzevši kontrolu u kavezu. No, u jednoj razmjeni, Ganeovi prsti završili su duboko u oba Aspinallova oka. Nakon petominutne pauze, prvak je potvrdio liječnicima da ne vidi na desno oko, i sudac Jason Herzog nije imao izbora nego prekinuti borbu.

Publika u Abu Dhabiju reagirala je zvižducima, što je dodatno razljutilo ozlijeđenog Aspinalla.

- Ljudi, upravo sam dobio ubod prstom duboko u očnu jabučicu, zašto zviždite? Što bih trebao učiniti? - povikao je u mikrofon. Razočaranje je bilo vidljivo i na licu Ciryla Ganea, koji se ispričao Aspinallu i fanovima. Gotovo je sigurno da će UFC organizirati hitan revanš kako bi se ova priča završila na sportski način.

Dominacija Nurmagomedova i ostali rezultati

Ostatak glavnog programa također je ponudio uzbuđenja. Umar Nurmagomedov nastavio je svoj nezaustavljivi pohod u bantam kategoriji, dominantnom hrvačkom predstavom pobijedivši Marija Bautistu jednoglasnom odlukom sudaca (30-27, 30-27, 30-27) i prekinuvši Bautistin niz od osam pobjeda.

U teškoj kategoriji, Alexander Volkov je podijeljenom odlukom sudaca svladao Jailtona Almeidu u borbi koja nije oduševila publiku. Azamat Murzakanov je, s druge strane, bio ekspresan, nokautiravši Aleksandra Rakića snažnim desnim direktom već u prvoj rundi. Uvodni program obilježio je i jedan od najljepših nokauta večeri, kada je Quillan Salkilld spektakularnim "high-kickom" uspavao Nasrata Haqparasta.

UFC 321 ponudio je večer kontrasta – od suza radosnica nove prvakinje do frustracije i bijesa u nedovršenoj glavnoj borbi. Dok Mackenzie Dern slavi najveći uspjeh karijere, teška kategorija ostaje u neizvjesnosti, željno iščekujući drugi čin dvoboja između Aspinalla i Ganea