Puk'o film: Hrvatski nogometni klub odlazi u slovensku ligu...

Na sjeveru Hrvatske trend je da obitelji odlaze raditi u Sloveniju. I tako već duže vrijeme. No, sada bi iz zapadnog dijela Međimurja u Sloveniju mogao preseliti jedan cijeli nogometni klub - NK Vučetinec!





- Sele se obitelji, pa zašto ne bismo preselili klub - kažu nam u klubu Vučetinec.



Naime, oni su prošle sezone osvojili drugo mjesto u Trećoj međimurskoj ligi (sedmi rang hrvatskog nogometa) i izborili ulazak u viši rang natjecanja. Prema prijedlogu Međimurskog nogometnog saveza za sezonu 2019/2020., NK Vučetinec smješten je u Drugu međimursku ligu, u skupinu A, iako su im geografski bliži klubovi u Drugoj međimurskoj ligi skupine B.

Time su naročito nezadovoljni, a svoje nezadovoljstvo potkrijepili su zemljovidom iz kojeg je vidljivo da su njihovi protivnici dvadesetak i više kilometara udaljeni. Susjedski klubovi u skupini B su znatno bliže Vučetincu, pa su s razlogom ogorčeni.





- Koji je smisao svega toga? Nećemo moći igrati susjedske derbije, neće biti nogometnih fešti, a ni gledatelja. Našim navijačima i igračima bit će dalek put na gostovanja, na domaćim utakmicama neće biti publike. Mi smo klub koji igra je utemeljen da igra općinske derbije... – dodaju iz NK Vučetinec.



Ističu da imaju tri opcije. Ostati u trećem rangu županijskog nogometa, zatvoriti klub ili preseliti u Sloveniju. Ova potonja čini se kao najizglednija. Zatvoriti i ugasiti klub nakon silnog truda i rada, nakon velike volje uz koju su napravljeni projekti vezani uz igrališta, bila bi doista tragedija. Stoga se kao jedina opcija nameće Slovenija.





- Imamo dobre odnose sa slovenskim klubovima s kojima igramo prijateljske utakmice. Nedavno smo bili gosti na turniru u organizaciji NK Panonija iz Gaberja, klubu koji je na jesen bio u Vučetincu. Ne riješi li se situacija povoljno za nas, u sljedećih desetak dana, imat ćemo osnivačku skupštinu u Sloveniji i tamo ćemo preseliti klub. Igrači će se registrirati u Sloveniji - naglašavaju iz kluba.



Izvršni odbor međimurskog nogometnog saveza odlučio je da se klubovi oko sastava drugih međimurskih liga dogovore - sami.

- Imamo prekrasno igralište, trudimo se svih tih godinama. Mislimo da nismo zaslužili da nekoga natežemo za rukav – zaključili su iz NK Vučetinec.

I to je to. Iz Hrvatske odlaze brojni studenti, radnici u potrazi za kruhom, boljim poslom ili jednostavno boljim uvjetima. No, da iz Hrvatske ode jedan nogometni klub, to je do jučer bilo nezamislivo.



- Na žalost, dok se drugi klubovi pripremaju za sezonu mi se za zelenim stolom borimo o budućnosti ovog mladog i ambicioznog kluba koji je osnovan 2010. s ciljem da igra općinske derbije, no ovakvim prijedlogom sve pada u vodu - kažu u, još uvijek, hrvatskom nogometnom klubu. No, vrlo brzo Vučetinec bi, umjesto hrvatski, mogao nositi prefiks - slovenski.