Pukla petarda na Ramljaku! Juniori Dinama razbili Brugge

Juniori Dinama uvjerljivo su pobijedili Club Brugge 5-1 u drugom kolu skupine A međunarodnog turnira Mladen Ramljak i tako ostali u igri za plasman u finale. Nakon poraza 2-3 od Juventusa na otvaranju turnira, momčad Milana Badelja odgovorila je odličnom predstavom protiv belgijskog sastava.

Dinamo je od prve minute krenuo agresivno, a takav pristup donio mu je vodstvo već u drugoj minuti. Obrana Club Bruggea pogriješila je pod pritiskom, a Jona Benkotić kaznio je goste i zabio za 1-0. "Modri" se nisu zaustavili. Luka Radić povećao je prednost u 10. minuti, a Roko Ban u 30. zabio treći Dinamov gol i praktički usmjerio utakmicu prema uvjerljivoj pobjedi. Ban je ponovno bio precizan u 48. minuti za 4-0, dok je Matteo Soria deset minuta poslije zabio jedini gol belgijske momčadi. Konačnih 5-1 postavio je Radić svojim drugim golom u 61. minuti.

Dinamo je tako popravio dojam nakon dramatičnog poraza od Juventusa u prvom kolu. Talijanska momčad tada je već u 27. minuti vodila 3-0 golovima Giacoma Urbana, Dembe Salla Samba i ponovno Urbana, ali su se plavi preko Bana i Karla Zirduma do odmora vratili na 2-3. Talijani, međutim, nisu uspjeli potvrditi pobjedu iz prvog kola. Benfica ih je potpuno nadigrala i slavila čak 5-0. Portugalci su već do poluvremena imali tri gola prednosti, a u nastavku su dodali još dva.

Benfica je tako nakon remija 1-1 protiv Club Bruggea u prvom kolu stigla do četiri boda, dok Dinamo nakon dva kola ima tri. Njihov međusobni dvoboj u posljednjem kolu odlučit će putnika u finale. Računica za Dinamo vrlo je jednostavna. "Modrima" protiv Benfice treba pobjeda, dok će Portugalcima za prvo mjesto u skupini biti dovoljan i neodlučen rezultat.

U ostalim utakmicama drugog dana turnira Athletic Bilbao pobijedio je Bolognu 3-2, dok su Hajduk i Ajax odigrali 2-2.