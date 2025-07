Pukštas: Bili smo jako blizu naslova prvaka, no ove sezone znamo da je moguće osvojiti...

Gennaro Gattuso preporodio je Marka Livaju, nekim igračima podignuo vrijednost, ali Rokasu Pukštasu (20) drastičnu srozao formu. Mladi Amerikanac najveći je gubitnik u mandatu legendarnog Talijana u Hajduku. Prošlog ljeta klub ga je htio prodati za deset milijuna eura, Parma je nudila polovicu tog iznosa, a kako na kraju nije došlo do dogovora, ostao je na Poljudu.

Pokretanje videa... 00:12 Hajduk predstavio Frana Karačića i Adriona Pajazitija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Nadali su se u klubu kako će mu Gattuso tijekom sezone podignuti vrijednost, ali Pukštas je bio u njegovoj nemilosti. Većinom je ulazio s klupe (30 utakmica, jedan gol i jedna asistencija), pokrivao poziciju zadnjog veznog, koja nije njegova primarna, a na odlasku iz Hajduka, Gattuso je rekao kako se jednostavno nije uklapao u njegovu ideju igre.

Amerikanac je neosporni talent, ima ogroman potencijal, a u Hajduku vjeruju kako je Gonzalo Garcia taj koji ga može razbuditi, vratiti u formu i pretvoriti u jednog od nositelja igre. I na koncu, podignuti mu cijenu jer Splićani od njegove prodaje planiraju popuniti blagajnu.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tek dvadesetak dana proveli su 'bili' pod palicom novog trenera, a čini se kako je Pukštas procvjetao. Priznao je i sam u intervjuu za Hajduk Digital TV da je opet sretan.

- Sretan sam zbog novog trenera. Naučio sam puno u proteklih 20 dana. Garcia ima jasne ideje koje imaju smisla. Kod njega je sve jasno u sustavu. Znamo kako želimo igrati i uvijek znaš gdje će ti biti suigrači. Na treningu puno radimo s loptom, čak i kondicijske vježbe.

Hajduk je ostao bez Dominika Prpića koji je otišao u Porto za 4,5 milijuna eura, a novi sportski direktor Goran Vučević doveo je Adriona Pajazitija i Frana Karačića.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Sretan sam jer je Dominik Prpić napravio velik transfer. Igrao sam s njim od kadeta. Što se tiče dvojice novih igrača, pokazali su se jako dobri na treningu. Pričao sam s Adrionom nakon utakmice s Goricom. Imamo neke zajedničke prijatelje. Oni će biti pojačanja za nas.

Komentirao je i glasine kako bi mogao uskoro nastupati za reprezentaciju Litve, no to je demantirao.

- Imam veliko poštovanje za Litvu, obitelj mi je od tamo. Čast mi je čuti da su zainteresirani. No želim igrati za SAD. Želim biti u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Motiviran sam za to i postavio sam si cilj. Želim nastaviti raditi i pomoći reprezentaciji u budućnosti. Svaku priliku moram koristiti, svaki trening i utakmicu. Navijačima želim reći da je prošla sezona bila teška. Bili smo jako blizu. No ove sezone znamo da je moguće osvojiti titulu. Ovdje smo da se borimo - zaključio je mladi Hajdukov veznjak.