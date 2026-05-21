NEDALEKO OD POLJUDA

Pukštas imao prometnu nesreću na putu do treninga Hajduka!

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Foto: snimio čitatelj/24sata

Pukštasu ovo nije bila prva nesreća tijekom putovanja na Poljud. Naime, prošle godine u travnju upao je u šaht dok je vozio bicikl na putu do Poljuda

U četvrtak ujutro je hajdukovac Rokas Pukštas (21) u ulici Osmih mediteranskih igara, par stotinjak metara od Poljuda, imao lakšu prometnu nesreću. Mladi hajdukovac sudario se s vozačem taksija.

S obzirom na to da u incidentu nije bilo ozlijeđenih, a Pukštas i vozač taksija sve su dogovorili na licu mjesta, nije bilo potrebe za izlazak policije. Incident je potvrdio i Hajduk, a Pukštas će konkurirati za sastav za subotnju utakmicu 36. kola HNL-a protiv Vukovara '91 (subota, 18.15 sati, Poljud).

Foto: snimio čitatelj/24sata

I prošle godine je imao nesreću

Pukštasu ovo nije bila prva nesreća tijekom putovanja na Poljud. Naime, prošle godine u travnju krenuo je na trening Hajduka automobilom, ali je na Sirobuji naišao na veliku prometnu nesreću, koja ga je zadržala na cesti.

Ipak, odlučni Pukštas nije se dao omesti. Parkirao je svoj automobil i put nastavio biciklom kojeg je imao u vozilu, ali je nedaleko od mjesta gdje je napustio svoje vozilo prednjim kotačem upao u šaht i pao s bicikla. Srećom, nije se ozlijedio, a na trening je namjeravao doći pod svaku cijenu, pa je tako odlučio trčati na stadion s ruksakom na leđima. 

