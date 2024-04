Pukštas: Novi predsjednik nam je rekao da sve ostaje kao i do sada. Skoko: Tata je ponosan

Jedan od junaka visoke pobjede Hajduka nad Rudešom (5-1) bio je Rokas Pukštas. Mladi Amerikanac zabio je dva gola od pet Hajdukovih, a mogao je i još koji da je bilo sreće. Sve u svemu, odigrao je jednu vrlo dobru i kvalitetnu utakmicu.

Odlična utakmica, efikasna, zabio si tri gola, na nesreću jedan u svoju mrežu?

- Suigrači su me pronalazili u dobrim pozicijama, na meni je bilo samo da realiziram. Da sam bio malo efikasniji mogao sam zabiti pet golova... Sretan sam da nastavljamo kao momčad igrati i stvarati prilike, da smo bili efikasniji moglo je završiti i 8-1.

Što se dogodilo kod prve prilike kad si pogodio vratnicu?

- Reagirao sam kasno, moram biti fokusiraniji i bolje završavati prilike.

Puno toga se u klubu događalo u zadnjih par tjedana?

- Istina, puno toga se događalo, ali je važno da idemo u pravom smjeru, da nastavimo ovako dobro igrati i pobjeđivati.

Do kraja je još par utakmica, koji su ciljevi?

- Nastaviti ovako igrati do kraja, zadržati formu i stvoriti pozitivno ozračje, pogotovo zbog mladih igrača koji dolaze.

Što vam je rekao predsjednik u svlačionici uoči utakmice?

- Došao je predstaviti se, kazao je da je on spreman na pobjede i da sve ostaje kao do sada.

Noa Skoko (18) debitirao je za prvu momčad Hajduka. Njegov otac Josip Skoko legenda je Hajduka i u dva navrata igrao je na Poljudu.

- Fenomenalan osjećaj. Jako ponosan moment za mene, tatu i cijelu obitelj. Uvijek je ljepše kad se osvoje tri boda. Odlična utakmica s naše strane. Mogla je biti i veća razlika, ali tri boda su najbitnija. Fokus je sada na Varaždinu, pred nama je radni tjedan.

Kakav je osjećaj igrati s tako iskusnim igračima?

- Sjajan. Kada podigneš pogled i vidiš Perišića, Kalinića, Uremovića i druge, to su fenomenalni igrači od kojih svaki dan učim. To je istovremeno i jedan čudan osjećaj jer je to nevjerojatno.

Jesi li to mogao zamisliti kada si dolazio iz Australije u Hajduk?

- Mislim da to nitko nije mogao zamisliti pa ni ja. Mislim da je meni sve super ispalo. Hajduk nažalost vjerojatno neće osvojiti ligu, ali jako sam ponosan na ovaj debi.

Šteta što nije bilo publike...

- Da. Nadam se da ću dobiti koju minutu da igram pred punim Poljudom jer to je pravi san.

Igrao si prije godinu dana finale Lige prvaka mladih, a debi se iščekivao odavno, zar ne?

- Bogu hvala da sve ide u pravom smjeru. Nastavit ću raditi, korak po korak.

Znao si da ćeš debitirati. Što je tekao tata?

- Rekao mi je da je ponosan. To mi najviše znači - zaključio je Skoko.