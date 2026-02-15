Obavijesti

ADUT HAJDUKA

Pukštas pohvalio suigrača: Imamo odličnu povezanost na travnjaku, znamo se već dugo
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Ove je sezone odigrao 21 utakmicu i zabio šest golova te dodao tri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura

Rokas Pukštas (21) potvrdio je sjajnu formu protiv Osijeka i s golom i izborenim penalom se istaknuo kao najbolji igrač na utakmici. Nakon pobjede Hajduka (2-0) podijelio je svoje dojmove. 

- Odlična utakmica cijele momčadi, lijepo je pobijediti. Uzbuđeni smo za sljedeći tjedan i sljedeću utakmicu. Važno mi je što sam zabio, sve što radim je kako bih pomogao momčadi - rekao je pa posebno pohvalio jednog suigrača:

- Zahvalan sam, imam odličnu povezanost s Brajkovićem, drago mi je što dobro igra, znam ga već jako dugo. 

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pukštasa su pitali je li ovo najbolja utakmica Hajduka ove sezone. 

- Vidjet ćemo u analizi, ne mogu sada reći - rekao je Amerikanac. 

Ove je sezone odigrao 21 utakmicu i zabio šest golova te dodao tri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura. 

