Pulišić zabio za pobjedu pa završio u bolnici nakon sudara

SAD se sinoć šesti put u povijesti plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva. Nekada je to bio ogroman uspjeh za naciju u kojoj je nogomet daleko ispod košarke i američkog nogometa, no ovaj put ništa manje nisu ni očekivali. Nogomet u SAD-u strašno je napredovao, većina nogometaša igra u europskim klubovima i to Ligama petice, a najveća zvijezda je Christian Pulišić iz Chelseaja.

Upravo je nogometaš rodom s hrvatskog otoka Iža odveo Amerikance u osminu finala. Jedini gol protiv Irana u 'političko-nuklearnom derbiju', kako su ga nazvali američki mediji, zabio je u 38. minuti, ali pritom i nastradao. Sergino Dest glavom je proslijedio loptu u peterac gdje se stvorio Pulišić koji je pospremio loptu u mrežu, no sudario se s iranskim golmanom Alirezom Beinranvandom. Izdržao je do kraja poluvremena, ali morao je izaći. Nije uspio niti proslaviti gol.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Foto: KAI PFAFFENBACH

Još tijekom utakmice odveli su ga u bolnicu na pregled, a tamo mu je dijagnosticirana ozljeda zdjelice. Ipak, kako je sam najavio na društvenim mrežama, bit će spreman za osminu finala protiv Nizozemske.

- Je*eno sam ponosan na svoje dečke. Bit ću spreman za subotu, ne brinite se - napisao je igrač Chelseaja i umirio američke navijače.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Foto: FABRIZIO BENSCH

Na svog junaka i najboljeg igrača tako će moći računati protiv Nizozemaca u subotu od 16 sati, a ponosni Pulišić se odmah nakon utakmice iz bolnice javio svojim suigračima.

- Morali smo razgovarati s njim, dobro je raspoložen. Divno je kada je jedan od vaših najboljih igrača ujedno i jedan od onih koji najviše rade. Ne mogu reći dovoljno pozitivnih stvari o Christianu - rekao je izbornik Gregg Berhalter.

