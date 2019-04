Puljić: Ja prvi strijelac? Ludo! Marić: Bočkaj me uči pucati...

Uh, bilo je već četvorki u mlađim kategorijama, ali nikada na seniorskoj utakmici. Ponosan sam, ali to je uspjeh cijele momčadi, kaže Jakov Puljić, udarni napadač Rijeke.

Jakov Puljić (Rijeka) i Mirko Marić (Lokomotiva) na vrhu su liste strijelaca s po 14 pogodaka.

- Ma da mi je prije dva mjeseca netko rekao da ću danas biti na vrhu, mislio bih da je lud - rekao nam je Puljić, koji u zadnjih šest utakmica ima osam golova, a u proljetnih 12 njih čak 11.

Puljić i Marić zajedno su bili u Lokomotivi u sezoni 2015./16., obojica onda pronašli sreću na drugim destinacijama.

- Mirko je pravi napadač, uvijek rado popričamo kada se sretnemo, ali nismo baš u kontaktu. Što bih uzeo od njega? On je onaj pravi centralni napadač, a ja uglavnom igram iza napadača, pa mi je teško to komentirati - kaže Puljić, dok je Marić puno izravniji:

- Odmah bih od Puljića uzeo taj njegov šut, dalekometne bombe s distance i ‘slobodnjake’.

Marić je nedavno Interu zabio iz ‘slobodnjaka’, iako oni nisu njegova specijalnost. A učio ih je od pravog majstora - Petra Bočkaja.

- Suigrači me stalno pitaju kako izvodim slobodnjake, ali teško ja to njima mogu objasniti. Tko je najuporniji? Ma Mirko Marić, on pokušava kopirati moj udarac, stalno se bori s loptom, ali neuspješno. Nisam baš optimist u njegovom slučaju - rekao nam je Bočkaj jednom prilikom.

- Haha, sjećam se toga, čak mi je i pokazivao te izjave iz novina. Ma on je majstor, daleko sam ja od tih razina - kaže Marić koji ima dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Bilo je to na onoj ‘kineskoj avanturi’, zaigrao je protiv Čilea i Kine.

Marić je izdanak Širokog Brijega, pa je 2014. stigao u Dinamu. Tu se nije naigrao, te je preko Lokomotive i Videotona stigao u Osijek. Jakov Puljić je pak do Rijeke stigao preko Cibalije, Lokomotive i Intera.

- Marić i ja smo bili zajedno u Lokomotivi, ali to nisu bili sretni dani. Nisam dobio pravu priliku, pa sam tražio odlazak.

Marić jako cijeni glavnog konkurenta u borbi za naslov prvaka.

- Mi nismo bili konkurencija, on je igrao ofenzivnog veznog, a tada je na toj poziciji u Lokomotivi dominirao Andrijašević.

