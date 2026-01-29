Obavijesti

Sport

Komentari 1
POKAŽITE IM

Puno danke, EHF! Sad ćete vidjeti hrvatski prkos! Šaljite nam navijačke fotografije!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Puno danke, EHF! Sad ćete vidjeti hrvatski prkos! Šaljite nam navijačke fotografije!
Navijači na utakmici Hrvatske i Islanda na Svjetskom rukometnom prvenstvu | Foto: PIXSELL

Kad proradi srce hrvatsko, nikome neće biti svejedno. Pokažimo kako se navija za Hrvatsku. Šaljite nam najluđe fotke navijanja, pokažite nam kako se pripremate za sutra. Najbolje fotke nagrađujemo!

Admiral

Hrvatska u petak igra za finale Europskog prvenstva protiv Njemačke! Svi su nas otpisali još i uoči prvenstva. Danci su pisali da smo gotovi, EHF nam je slagao raspored kao najvećem neprijatelju ili kao da su to dali nekome tko je oslobođen od tjelesnog. Domaćin je jedino nas smjestio 40 kilometara izvan grada... Kao, slučajno... Da, baš.

Zbog svega je i inače smireni Sigurdsson poludio pa je bojkotirao druženje koje je organizirao EHF. Samo nam jedan razlog pada napamet zašto sve ovo rade - strah. Danke EHF, ali moglo bi lako biti Nijemci, Auf Wiedersehen!

Jer kad proradi srce hrvatsko, nikome neće biti svejedno. Pokažimo kako se navija za Hrvatsku. Šaljite nam najluđe fotke navijanja, pokažite nam kako se pripremate za sutra. Najbolju fotku nagrađujemo!

Kako poslati fotke? Nikad lakše

  • na broj 099 224 24 24 - Viber i Whatsapp poruke.
  • materijale možete poslati i na mail reporter@24sata.hr
  • ili preko aplikacije na stranici www.24sata.hr
  • putem www.facebook.com/24sata
  • ili putem Twittera na @24sata_HR 
  • ako imate pitanja, možete nam se javiti na broj 01/ 24 24 242 ili nas kontaktirati MMS-om na broj 099/224-2424.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026