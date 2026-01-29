Puno danke, EHF! Sad ćete vidjeti hrvatski prkos! Šaljite nam navijačke fotografije!

Hrvatska u petak igra za finale Europskog prvenstva protiv Njemačke! Svi su nas otpisali još i uoči prvenstva. Danci su pisali da smo gotovi, EHF nam je slagao raspored kao najvećem neprijatelju ili kao da su to dali nekome tko je oslobođen od tjelesnog. Domaćin je jedino nas smjestio 40 kilometara izvan grada... Kao, slučajno... Da, baš.

Zbog svega je i inače smireni Sigurdsson poludio pa je bojkotirao druženje koje je organizirao EHF. Samo nam jedan razlog pada napamet zašto sve ovo rade - strah. Danke EHF, ali moglo bi lako biti Nijemci, Auf Wiedersehen!

Jer kad proradi srce hrvatsko, nikome neće biti svejedno. Pokažimo kako se navija za Hrvatsku. Šaljite nam najluđe fotke navijanja, pokažite nam kako se pripremate za sutra. Najbolju fotku nagrađujemo!

