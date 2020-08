-\u00a0Nije mi bilo lako donijeti odluku, pogotovo uzimaju\u0107i u obzir sve prepreke i izazove sa svih strana, ali radujem se \u0161to \u0107u mo\u0107i ponovo natjecati se na teniskom terenu.\u00a0Svjestan sam da \u0107e ovaj put sve biti dosta druga\u010dije, uslijed brojnih protokola i sigurnosnih mjera koji su planirani zbog za\u0161tite tenisa\u010da i ljudi iz organizacije. Usprkos tome, spreman sam se prilagoditi\u00a0novim uvjetima\u00a0jer sam naporno trenirao sa svojim timom i nalazim se u dobroj formi - rekao je \u0110okovi\u0107.

<p><strong>Novak Đoković</strong> stigao je u New York. Prvi tenisač svijeta, unatoč svim razmimoilaženjima u mišljenjima oko tenisa u "korona dobu" i svih procedura, odlučio je igrati <strong>US Open</strong> (31. kolovoza), ali i Masters 1000 turnir Western & Southern Open (22. - 28. kolovoza) koji se inače igra u Cincinnatiju, no za ovu priliku bit će doslovno zagrijavanje za američki Grand Slam budući da će se igrati u istom kompleksu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>S Đokovićem je na sjevernoamerički kontinent otišao i<strong> Goran Ivanišević</strong>. U okrnjenoj ekipi, u kojoj su dopuštena tri člana tima, Ivanišević je dobio prednost nad <strong>Marianom Vajdom</strong>, drugim Đokovićevim trenerom. Ostala dvojica u Novakovom timu su fizioterapeut Ulises Badio i glasnogovornik Edoardo Artaldi.</p><p>- Nije mi bilo lako donijeti odluku, pogotovo uzimajući u obzir sve prepreke i izazove sa svih strana, ali radujem se što ću moći ponovo natjecati se na teniskom terenu. Svjestan sam da će ovaj put sve biti dosta drugačije, uslijed brojnih protokola i sigurnosnih mjera koji su planirani zbog zaštite tenisača i ljudi iz organizacije. Usprkos tome, spreman sam se prilagoditi novim uvjetima jer sam naporno trenirao sa svojim timom i nalazim se u dobroj formi - rekao je Đoković.</p><p>A kako će to izgledati, pokušao je dočarati Ivanišević koji se popeo na tribine Arthur Ashea, najvećeg teniskog stadiona na svijetu. Inače standardna slika prije nego sve krene i dok se igrači pripremaju za turnir, a sada će biti i kad krene...</p><p>- Dakle, ovako će to izgledati - napisao je Goran uz fotografiju.</p><p>Maske će, iako je Goran na fotografiji nije pravilo navukao, biti standardna oprema, a Đokovića je sigurno omekšala i odluka kojom je USTA dopustila da igrači mogu boraviti i u privatnom smještaju, a ne isključivo u dva službena hotela Long Island Marriottu i Garden Cityju koji se nalaze oko 30 minuta vožnje od Flushing Meadowsa.</p><p>Zov 18. Grand Slam naslova u trenutku kada nema obojice najvećih rivala <strong>Rogera Federera i Rafaela Nadala</strong> (prvi put na istom Slamu od 1999.!) također je prevagnuo u razmišljanjima prvog tenisača svijeta koji će imati priliku dodatno zacementirati svoju prvo mjesto za nekoliko sljedećih mjeseci i skine Federera i u toj utrci.</p>