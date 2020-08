-\u00a0Nije mi bilo lako donijeti odluku, pogotovo uzimaju\u0107i u obzir sve prepreke i izazove sa svih strana, ali radujem se \u0161to \u0107u mo\u0107i ponovo natjecati se na teniskom terenu - poru\u010dio je \u0110okovi\u0107.

<p>Nakon serije otkaza koji su doveli u pitanje kvalitetu i uopće svrhu samog turnira, jer su dolazak primarno otkazala dvojica osvajača (<strong>Rafael Nadal, Stan Wawrinka</strong>), dok trećeg (<strong>Roger Federer</strong>) ionako nema zbog ozljede, US Open dočekao je vijest koju je vjerojatno čekao s najviše nestrpljenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>A ona glasi:<strong> Novak Đoković </strong>igrat će US Open.</p><p>Zov 18. Grand Slam naslova u trenutku kada nema obojice najvećih rivala (prvi put na istom Slamu od 1999.!) očito je prevagnuo u razmišljanjima prvog tenisača svijeta koji će u New York stići 15. kolovoza, a u rasporedu mu je i nastup na Mastersu 1000 turniru Western & Southern Open koji se inače održava u Cincinnatiju, no sad će iznimno u New Yorku od 22. do 28. kolovoza i kao takav biti test za ono što će uslijediti tri dana kasnije kada počinje US Open.</p><p>- Nije mi bilo lako donijeti odluku, pogotovo uzimajući u obzir sve prepreke i izazove sa svih strana, ali radujem se što ću moći ponovo natjecati se na teniskom terenu - poručio je Đoković.</p><p>- Svjestan sam da će ovaj put sve biti dosta drugačije, uslijed brojnih protokola i sigurnosnih mjera koji su planirani zbog zaštite tenisača i ljudi iz organizacije. Usprkos tome, spreman sam se prilagoditi novim uvjetima jer sam naporno trenirao sa svojim timom i nalazim se u dobroj formi.</p><p>Đoković je već bio u "bliskom kontaktu" s korona virusom, na zadarskom dijelu njegovog Adria Toura i on je bio među zaraženim tenisačima (Ćorić, Dimitrov). Prošao je to bez većih posljedica.</p><p>- Obavio sam sve preglede kako bih se uvjerio da sam se potpuno oporavio i spreman sam se vratiti na teren fokusiran na to da odigram svoj najbolji tenis.</p><p>Što bi značilo da će za malo više od dva tjedna biti uvjerljivo najveći favorit za četvrti naslov u Flushing Meadowsu... Ovaj put bez navijača i publike .</p>