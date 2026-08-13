PUT DO SNOVA PREKO RAKOWA Hajduk je u Europi kod kuće nepobjediv, a ni ne prima gol!
HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Hajduk je i u uzvratu do vrha napunio mrežu Žalgirisa za nastavak snova o plasmanu u skupinu Konferencijske lige
Hajduk je i u uzvratu pokazao da je bolji suparnik od Žalgirisa, nakon što su ih u prvom susretu u Vilniusu svladali 5-2, na Poljudu su slavili 4-0. Pitanje pobjednika i prolaza u nastavak kvalifikacija za konferencijsku ligu praktično je bilo riješeno već u prvom susretu, no igrači Gonzala Garcia nisu ništa prepustili slučaju. Poučeni gorkim iskustvima iz utakmica s Pafosom, Varaždinom i Istrom zaigrali su maksimalno ozbiljno od prve minute i ne samo da su mirno priveli utakmicu kraju, nego su do vrha napunili mrežu Žalgirisa. I potvrdili savršeni učinak u domaćim europskim utakmicama – triu utakmice, tri pobjede, gol razlika 8-0.