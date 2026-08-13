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PUT DO SNOVA PREKO RAKOWA Hajduk je u Europi kod kuće nepobjediv, a ni ne prima gol!

Piše Tomislav Gabelić,

HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Hajduk je i u uzvratu do vrha napunio mrežu Žalgirisa za nastavak snova o plasmanu u skupinu Konferencijske lige