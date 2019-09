Rađa o Larkinu: Za Hrvatsku neće igrati stranci, pa niti on!

Nakon što su Stojko Vranković i Dino Rađa preuzeli vođenje hrvatske košarke, jasno i glasno su svima dali do znanja da u reprezentaciji neće igrati stranci, već isključivo domaći igrači. Objasnili su to korisnim i važnim za razvoj hrvatske košarke. Hrvatska se u međuvremenu nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, a uoči kvalifikacija za Olimpijske igre Hrvatskoj se ponudio Shane Larkin, jedan od najboljih košarkaša u Euroligi.

- Zar vam ja sličim na nekoga tko iz dana u dan mijenja mišljenje? Već sam više puta rekao da nećemo dovoditi strance u reprezentaciju jer to nije u interesu hrvatske košarke. I dalje stojim pri tome - kazao nam je Dino Rađa, predsjednik Stručnog savjeta HKS-a.

Larkin je ove godine igrao za Anadolu Efes i doveo ih do finala Eurolige. Protiv Barcelone je zabio 37 koševa, a u finalu turskog prvenstva sam je pobijedio Fenerbahče zabivši 38 koševa. No, to ništa ne mijenja na stvari. Čelnici Saveza odlučili su se za drugi put.

- Klubovi moraju početi raditi i stvarati igrače, ne može se očekivati od reprezentacije da podiže košarku, to moraju klubovi raditi. Razumijem da klub uzme jednog ili dva stranca kako bi podigao kvalitetu treninga i igre, kako bi pomogao domaćim igračima da sazriju, ali ovi strance koje mi dovodimo nisu kvalitetni. To je besmisleno. Ne želim da u Hrvatskoj igraju "Votsoni" i "Džonsoni". Slovenija je uzela Anthonyja Randolpha iz Reala i postala je prvak Europe, no što joj je to donijelo na klupskoj razini? Baš ništa. Pogledajte finale ABA lige, Crvena zvezda i Budućnost su igrali s po pet stranaca - kaže Rađa.

Hrvatska je u povijesti angažirala dva stranca, prvi je bio Dontaye Draper, drugi Oliver Lafayette. Od trećeg neće biti ništa.

- Nama angažman stranca ne donosi ništa, a kad bismo se i odlučili na angažman stranca, postoje zemlje koje imaju više novca i one bi sigurno doveli puno bolje strance od nas - zaključio je Rađa.