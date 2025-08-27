Računalo kroji sudbinu Dinama i Rijeke u Europi! Pogledajte sve detalje digitalne revolucije Uefe

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje petak, 29. kolovoza, kada će se u Monaku održati ždrijeb za ligašku fazu Europske i Konferencijske lige. Za hrvatske klubove, Dinamo i Rijeku, ovaj dan donosi odgovore o njihovom europskom putu. No, umjesto klasičnih staklenih zdjela i ručnog izvlačenja kuglica, kao i prošle godine, njihovu sudbinu odredit će računalo. Uefa je uvela potpuno digitalni format ždrijeba koji donosi novu dimenziju transparentnosti i brzine u jednom od najvažnijih događaja sezone.

Kako funkcionira novi ždrijeb?

Svečanost u Grimaldi Forumu u Monaku, koja započinje u 13 sati, po prvi će put objediniti ždrijebove za Europsku i Konferencijsku ligu u jedan događaj. Najveća novost je potpuna digitalizacija procesa. Na pozornici više neće biti fizičkih kuglica. Umjesto toga, jednim pritiskom na gumb aktivirat će se sofisticirani softver koji će u trenutku odrediti sve parove.

Sustav funkcionira prema preciznim pravilima novog formata natjecanja:

liga od 36 klubova: U oba natjecanja sudjeluje 36 momčadi, podijeljenih u četiri jakosne skupine (potove) prema klupskom koeficijentu.

osam protivnika: Svaki klub u Europskoj ligi odigrat će osam utakmica (četiri domaće, četiri gostujuće) protiv osam suparnika. Ždrijeb će svakoj momčadi dodijeliti po dva protivnika iz svake od četiri jakosne skupine.

nacionalna zaštita: Klubovi iz iste države ne mogu se međusobno susresti u ovoj fazi natjecanja. Također, ograničen je broj susreta s klubovima iz druge pojedine države na najviše dva.

Kako bi se osigurala potpuna regularnost, cijeli proces nadzirat će neovisna revizorska kuća Ernst & Young. Iako će računalo odmah odrediti sve parove, Uefa će ih objavljivati postupno, jakosnu skupinu po skupinu, kako bi se zadržala napetost i dramatičnost same ceremonije. Konačan raspored s točnim datumima i satnicama utakmica bit će objavljen najkasnije do nedjelje, 31. kolovoza.

Dinamo u eliti čeka protivnike

Dinamo je osigurao izravan plasman u ligašku fazu Europske lige i na ždrijebu će biti smješten u prvu, najjaču jakosnu skupinu. Međutim u novom formatu to donosi više prestiž nego stvarnu prednost. Budući da "modri" izvlače po dva protivnika iz svakog pota, status nositelja ne štiti ih od najjačih imena.

Tako će Dinamo za protivnike dobiti i dva kluba iz vlastite jakosne skupine, gdje se nalaze velikani poput Rome, Porta, Feyenoorda, Lillea i Betisa. Iz preostalih potova prijete također iznimno atraktivni suparnici. U drugom su, primjerice, Aston Villa i Lyon, dok su u trećem Freiburg, Nottingham Forest i Nice. Četvrti pot donosi klubove poput Stuttgarta.

Popis sudionika bit će kompletiran nakon uzvratnih utakmica doigravanja Lige prvaka i Europske lige, pa će se u bubnju naći i klubovi poput Crvene zvezde, možda i Rangersa. Financijski ulog je ogroman; samo sudjelovanje u ligaškoj fazi svakom klubu donosi 4,31 milijuna eura iz nagradnog fonda koji ukupno iznosi 678 milijuna eura.

Rijekina dvostruka europska sudbina

Dok Dinamo mirno čeka ždrijeb, Rijeka europsku budućnost odlučuje u uzvratnoj utakmici doigravanja protiv grčkog PAOK-a u Solunu, gdje brani prednost s Rujevice 1-0 (četvrtak, 19.30). O ishodu tog dvoboja ovisi u kojem će se natjecanju naći i protiv koga će igrati.

1. scenarij: Pobjeda i Europska liga

U slučaju trijumfa nad PAOK-om, Rijeka će se pridružiti Dinamu u ligaškoj fazi Europske lige. Sudjelovala bi u istom ždrijebu, a njezini potencijalni protivnici bili bi iz sve četiri jakosne skupine, s iznimkom Dinama, s kojim se ne može susresti. To bi bio povijesni uspjeh za hrvatski nogomet, s dva predstavnika u drugom najjačem europskom natjecanju.

2. scenarij: Poraz i Konferencijska liga

Ako Rijeka ne uspije proći grčku prepreku, europski put joj ne završava. Automatski se prebacuje u ligašku fazu Konferencijske lige, čiji se ždrijeb održava odmah nakon onog za Europsku ligu. Format je malo drugačiji: 36 klubova, ali sa šest umjesto osam protivnika u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Rijeka bi i u tom natjecanju imala priliku boriti se za europsko proljeće.

Hrvatski nogometni navijači s velikim će zanimanjem pratiti petak poslijepodne. Digitalna tehnologija odredit će putove naših klubova, a pred Dinamom i, nadamo se, Rijekom, stoji izazovna jesen ispunjena s osam europskih ispita koji počinju već 24. i 25. rujna.