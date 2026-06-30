Radeljić službeno napustio Rijeku, a novi klub ima Petrovič

Prometno je u riječkoj svlačionici. Iz kluba su izvijestili da su Dejan Petrovič i Stjepan Radeljić napustili Rujevicu.

Slovenac Petrovič za Rijeku je upisao točno 100 nastupa, a simbolično je da je okrugli 100. nastup upisao upravo protiv Gorice u utakmici posljednjeg kola prošle sezone u SuperSport HNL-u. Uz 100 nastupa Petrovič je u bijelom dresu postigao četiri gola, uz šest asistencija. Petrovič će otići u Maleziju, točnije Johor.

Radeljić, koji je s BiH na Svjetskom prvenstvu, Rijeku napušta nakon 116 nastupa uz šest golova i šest asistencija. On će se kao slobodan igrač priključiti Dinamu.

No, Rijeka je i dovela jednog igrača. Riječ je o Marku Aščiću, dosadašnjem napadaču Slaven Belupa koji je za prvu momčad Farmaceuta upisao pet seniorskih nastupa. Aščić potpisao ugovor do 2029. godine, ali se neće odmah priključiti prvoj momčadi, već će seniorsko iskustvo sakupljati na posudbi u partnerskom klubu NŠ Mura.

Riječ je o 19-godišnjaku, klasičnoj devetki, igraču koji je u protekle dvije sezone bio ponajbolji strijelac juniorske HNL postigavši ukupno 31 pogodak.

– Sretan sam što sam se pridružio jednom od tri najveća hrvatska kluba. Moji dojmovi su isključivo pozitivni. Cilj mi je napredovati, iskoristiti posudbu kako bih stekao seniorsko iskustvo, postigao što više golova i pronašao put do vrha napada Rijeke. Primarno mi je razvijati se, imati kontinuitet utakmica i što bolji se vratiti na Rujevicu. Kako bih se opisao kao igrač? Borben sam, puno radim za momčad i, kao i svaki napadač, volim zabijati golove. To mi je i idealna pozicija, devetka, a želja mi je u tom se svjetlu predstaviti i navijačima Rijeke - rekao je Aščić za klupske stranice.