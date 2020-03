Radikalna borba: Inter povukao juniore iz osmine finala LP-a...

Inter je na svojim službenim stranicama objavio kako u ratu protiv korona virusa ne biraju sredstva. Naime, povlače svoju U-19 momčad koja igra juniorsku Ligu prvaka iz natjecanja.

- Obavještavamo javnost da da naša mlada momčad neće zaigrati na utakmici protiv Rennaisa u utakmici osmine finala Lige prvaka zakazanu za srijedu, 11. ožujka u Firenci - objavili su na klupskoj stranici pa pojasnili da im je zdravlje najbitnije.

- Klub je ovu odluku donio kako bi sačuvao zdravlje svojih igrača, članova i zaposlenika. Zdravlje nam je na prvom mjestu. Svjesni smo da će ova odluka rezultirati automatskim 3-0 porazom, ali naši ranije navedeni razlozi ne mogu se ignorirati. Klub će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da slijedi upute svih relevantnih autoriteta - stoji u priopćenju.

- Od danas, sve aktivnosti naše mlade momčadi će zaustavljene, kao i one ostalim nižih dobnih skupina - potvrdili su.

🚨 | CLUB STATEMENT@UEFAYouthLeague, an official statement on #InterRennes 👇#UYL #InterYouthhttps://t.co/l9kQ1C5Jaa