TRENER OSIJEKA

Radotić: Lijepa utakmica za kraj. Novi ugovor? Ne znam, u meni su miješane emocije...

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najvažnije je da Osijek, počevši od iduće sezone, ide zdravim koracima. Bio ja ili netko drugi na klupi, nadam se da se ova sezona više neće ponoviti - rekao je Tomislav Radotić nakon posljednje utakmice sezone

Iza nogometaša Osijeka je turbulentna sezona koju su na kraju završili pobjedom i na pretposljednjim mjestom na tablici. U zadnjem 36. kolu slavili su pred domaćom publikom protiv Slaven Belupa 2-0, a nakon utakmice iz svlačionice je odjekivalo skandiranje treneru Tomislavu Radotiću. Za posljednju pobjedu sezone u 55. minuti je zabio Nail Omerović, a za konačnih 2-0 postavio je Miloš Jovičić.

Trener Osječana Tomislav Radotić nakon utakmice osvrnuo se na cijelu sezonu i naglasio kako je završena na najbolji mogući način. 

- Tko je prošao kroz ovakve situacije, zna koliko je zahtjevno igrati i završiti sezonu. Netko je dao više, netko manje, ali nitko nije mogao biti imun. Završilo se na najbolji mogući način, a jesmo li nešto naučili, vidjet ćemo - izjavio je Radotić i dodao:

VIDEO Pobjeda za kraj 'paklene' sezone Osijeka. Evo kako su Omerović i Jovičić tresli mrežu

- Stvaraju se neki temelji za budućnost. Bila je ovo lijepa utakmica za kraj, stvorili smo puno prilika, odigrali bez primljenog gola i afirmirali velik broj mladih igrača. Ovome treba težiti i veliki je plus što smo uspjeli isprofilirati mlade unatoč ovakvoj sezoni. Ne mogu ne spomenuti Bubanju, koji sutra ide u drugi klub, ali od pristupa do ponašanja, kapa dolje. 

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Njegova budućnost na klupi Osijeka je i dalje pod upitnikom i još uvijek nema konačne odluke. Kratko se osvrnuo i na tu situaciju.

- Najiskrenije, ne znam. U petak sam obavio razgovor s predsjednicom, a kako će to završiti, ne znam. Puno toga se događalo, u meni su se miješale emocije. Najvažnije je da Osijek, počevši od iduće sezone, ide zdravim koracima. Bio ja ili netko drugi na klupi, nadam se da se ova sezona više neće ponoviti - zaključio je Radotić. 

