Radotić: Ne možemo odjednom postati Manchester City. Ja neću ludovati, a promjena će biti...

Osijek na Opus Areni dočekuje Istru u 34. kolu HNL-a. U nedjelju (16 sati) će domaći tako imati priliku riješiti pitanje ostanka u ligi, ako Vukovar ne iznenadi Rijeku u petak. Poraz od izravnog konkurenta za ispadanje u prošlom kolu dodatno je uzdrmao Osijek, ali bodovna zaliha je ostala koliko-toliko dobra (četiri boda). Istra je proigrala u zadnjoj utakmici i pobijedila Slaven, ali je prije toga bila u velikoj krizi. Susret je najavio trener Osijeka, Tomislav Radotić.

- Promjena će biti iz više razloga. Pripremamo utakmice tako da na najbolji mogući način iskoristimo naše kvalitete, odnosno maknemo kvalitete protivnika. Neki igrači možda nisu pokazali ono što su trebali u prošloj utakmici, kroz tjedan su se neki nametnuli, pokazali energiju, ispunjavanje taktičkih zahtjeva da mogu ovu utakmicu odraditi na najbolji mogući način, tako da će promjena biti sigurno - započeo je Radotić.

Opet su krenule kritike nakon poraza od Vukovara, ali Radotić je na sve odgovorio.

- Vrlo je teško promijeniti DNK cijele ekipe u kratkom periodu i u hodu. U situaciji u kojoj se mi nalazimo ne možemo odjednom postati Manchester City, to je svima jasno. Vidio sam kritike, većinom i zaslužene što se tiče same utakmice, pa i moje pripreme. Od početka pokušavan složiti da ova momčad ima glavu i rep, da znamo što možemo pružiti i koristeći momke koje imamo na raspolaganju. Momčad treba imati tu ekstra kvalitetu da bi se ostvario nekakav značajan iskorak rezultatski. Nemamo tu dodanu vrijednost - rekao je Radotić pa dodao:

- Ja neću ludovati, niti mi je cilj sada izmišljati nešto da mi igramo nekakav nogomet kojeg u ovom trenutku ne možemo igrati. Je li to pragmatičnost? Ja znam što imam, znam način na koji pripremam utakmicu i od toga neću odustati. Svi bismo željeli da bude bolje, apsolutno. Ja prvi. Meni, da je netko rekao kad sam preuzimao momčad da mi momčad neće tri utakmice kod kuće postići pogodak ni pobijediti, ja bih rekao: "Nemojte me ni staviti za trenera". Očigledno, nije slučajno da smo tu gdje jesmo. Tako da, moja odgovornost kao trenera je da pripremam momčad na najbolji mogući način znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Odstupanje od toga vodi tome da gubim glavu, da ne znam što radim i idem k nečemu što mi u onom trenutku ne možemo ispuniti.

Navijače Osijeka i dalje prolazi jeza kada se sjete Istre na Opus Areni. Pet komada u mreži i potpuni raspad sistema.

- Prošla utakmica na Gradskom vrtu, ja mislim, primjer je da ti ne treba trener kada pričamo o pristupu i energiji, ne treba ti nitko da ti kaže, već jednostavno to trebaš osjetiti, upiti tu vrstu energije i iskoristiti je. Taj debakl koji smo doživjeli jesenas sigurno treba biti jedan od motiva, ali generalno ti motivi trebaju biti na nekakvim zdravim nogama, igrači se trebaju motivirati na svoj natjecateljski način u smislu da svaku utakmicu trebaju ponosno nositi dres Osijeka, isporučiti kvalitetu - rekao je i dodao:

- Kvaliteta igrača se definira kroz ono što oni mogu ispunjavati i to u kontinuitetu. To jedina prava stvar i to nam nedostaje. Ostvarimo veliku pobjedu na strani, kod kuće nam treba potvrda, a mi zeznemo stvar i onda to ponovimo. Ja kao trener trebam motivirati samo one ljude, mlade koji ne znaju zapravo što žele od sebe, u kojem smjeru žele ići i što žele od svog života. Ta motivacija treba biti u njima, kroz svaki trening, kroz svaku utakmicu i nadam se da tako razmišljaju i ako dosad nisu, da će početi.