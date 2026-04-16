Obavijesti

Sport

Komentari 4
UOČI VARAŽDINA

Radotić o promjenama: Osijek je privatan, svi smo mi u izlogu

Piše Jakov Drobnjak
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon poraza najbolji lijek je pobjeda. Iznimno mi je drago zbog svlačionice, dečki su pokazali karakternu crtu. Veseli me što možemo odgovoriti na sve izazove, rekao je Tomislav Radotić

Admiral

Osijek lakše diše nakon velike i važne pobjede protiv Rijeke u 29. kolu HNL-a. Momčad Tomislava Radotića pobjegla je na sedam bodova od zadnjeg Vukovara i vjerojatno se spasila neviđene sramote. Sljedeći protivnik Osijeku je Varaždin (petak, 20.15) na Opus Areni, a Radotić je najavio susret. Pričao je i o promjenama u klubu.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Osijek 0-2

Pokretanje videa...

Sažetak Rijeka-Osijek
Sažetak Rijeka-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Nakon poraza najbolji lijek je pobjeda. Iznimno mi je drago zbog svlačionice, dečki su pokazali karakternu crtu. Veseli me što možemo odgovoriti na sve izazove. Dobili smo širinu, Barišić i Vrbančić su u punom treningu, iako će trebati određeno vrijeme da dođu na željenu razinu. Veseli me i što je Čolina na Rujevici odigrao sat vremena, drago mi je što su mladi igrači odlično reagirali. Veseli me što je u utakmici protiv Rijeke šest igrača iz prvih 11 poteklo u našoj školi nogometa, plus dvojica koja su ušla. To bi trebao biti balans za budućnost - rekao je pa dodao:

- Očekujemo drugačiji kontekst utakmice, da mi diktiramo ritam utakmice. Svaku utakmicu pripremamo na drugačiji način, jako nam je bitna rotacija jer nisu još svi igrači u optimalnom stanju. Meni je velika želja da potvrdimo bodove iz Rijeke.

Onda je komenitrao promjene koje su se dogodile u Osijeku.

- Kada sam imenovan trenerom, rekao sam kako je ovo privatan klub i svi smo u izlogu, danas sam tu, sutra ne. Moja je uloga da bilo kakva distrakcija ne uđe u svlačionicu, ja sam fokusiran na ekipu i bavim se onim na što mogu utjecati i što je pod mojom kontrolom - rekao je.

Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kakav je Varaždin?

- Varaždin je ekipa za koju misliš da nemaju nekakve automatizme, ali zato što sve rade vrlo jednostavno, i opasni su. Čeka nas zahtjevna utakmica i odlučit će je energija, prije svega energija naše momčadi. Volio bih da dođe što više gledatelja, na Rujevici smo imali i emotivno i fizičko pražnjenje, dodatni impuls s tribina pomoći će igračima da ostvarimo ono što svi skupa želimo.

Radotić je definitivno probudio Osijek i redovno skuplja bodove. Poraz je doživio samo od Dinama.

-  Od početka pokušavamo utakmicu pripremiti i odigrati na najbolji način, i to je pokazatelj da radimo dobro. Ali nismo euforični. Rekao sam i igračima da je meni normalno da mi pobjeđujemo Vukovar, Istru i tako dalje. S tim ne radimo ništa veliko. Cijenimo ono što smo ostvarili, ali želimo nešto veće - rekao je pa zaključio: 

- Ne želim da igraju rasterećeno, nego pod pritiskom, da se nauče natjecati. Ovo je sport i nije isti pritisak kakav ima doktor koji operira hoće li pacijent preživjeti. Mi radimo posao koji volimo, imamo odlične uvjete, dobre suigrače i želim da igrači izađu iz svoje zone komfora. Ovo nam je priprema i nadam se postavljanju zdravih temelja za budućnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026