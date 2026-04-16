Radotić o promjenama: Osijek je privatan, svi smo mi u izlogu

Osijek lakše diše nakon velike i važne pobjede protiv Rijeke u 29. kolu HNL-a. Momčad Tomislava Radotića pobjegla je na sedam bodova od zadnjeg Vukovara i vjerojatno se spasila neviđene sramote. Sljedeći protivnik Osijeku je Varaždin (petak, 20.15) na Opus Areni, a Radotić je najavio susret. Pričao je i o promjenama u klubu.

- Nakon poraza najbolji lijek je pobjeda. Iznimno mi je drago zbog svlačionice, dečki su pokazali karakternu crtu. Veseli me što možemo odgovoriti na sve izazove. Dobili smo širinu, Barišić i Vrbančić su u punom treningu, iako će trebati određeno vrijeme da dođu na željenu razinu. Veseli me i što je Čolina na Rujevici odigrao sat vremena, drago mi je što su mladi igrači odlično reagirali. Veseli me što je u utakmici protiv Rijeke šest igrača iz prvih 11 poteklo u našoj školi nogometa, plus dvojica koja su ušla. To bi trebao biti balans za budućnost - rekao je pa dodao:

- Očekujemo drugačiji kontekst utakmice, da mi diktiramo ritam utakmice. Svaku utakmicu pripremamo na drugačiji način, jako nam je bitna rotacija jer nisu još svi igrači u optimalnom stanju. Meni je velika želja da potvrdimo bodove iz Rijeke.

Onda je komenitrao promjene koje su se dogodile u Osijeku.

- Kada sam imenovan trenerom, rekao sam kako je ovo privatan klub i svi smo u izlogu, danas sam tu, sutra ne. Moja je uloga da bilo kakva distrakcija ne uđe u svlačionicu, ja sam fokusiran na ekipu i bavim se onim na što mogu utjecati i što je pod mojom kontrolom - rekao je.

Kakav je Varaždin?

- Varaždin je ekipa za koju misliš da nemaju nekakve automatizme, ali zato što sve rade vrlo jednostavno, i opasni su. Čeka nas zahtjevna utakmica i odlučit će je energija, prije svega energija naše momčadi. Volio bih da dođe što više gledatelja, na Rujevici smo imali i emotivno i fizičko pražnjenje, dodatni impuls s tribina pomoći će igračima da ostvarimo ono što svi skupa želimo.

Radotić je definitivno probudio Osijek i redovno skuplja bodove. Poraz je doživio samo od Dinama.

- Od početka pokušavamo utakmicu pripremiti i odigrati na najbolji način, i to je pokazatelj da radimo dobro. Ali nismo euforični. Rekao sam i igračima da je meni normalno da mi pobjeđujemo Vukovar, Istru i tako dalje. S tim ne radimo ništa veliko. Cijenimo ono što smo ostvarili, ali želimo nešto veće - rekao je pa zaključio:

- Ne želim da igraju rasterećeno, nego pod pritiskom, da se nauče natjecati. Ovo je sport i nije isti pritisak kakav ima doktor koji operira hoće li pacijent preživjeti. Mi radimo posao koji volimo, imamo odlične uvjete, dobre suigrače i želim da igrači izađu iz svoje zone komfora. Ovo nam je priprema i nadam se postavljanju zdravih temelja za budućnost.