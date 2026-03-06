Obavijesti

Radotić: Ovo je bila utakmica s dva različita poluvremena, a malo nas je popratila i sreća...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Osijek i Vukovar 1991 sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrabri me ovakvo drugo poluvrijeme koje su dečki odigrali odlično. Igrači vjeruju u ono što radimo, imamo odličnu rotaciju - rekao je trener Osijeka Tomislav Radotić nakon pobjede nad Istrom 1-0

Admiral

Nogometaši Osijeka su na otvaranju 25.kola domaćeg nogometnog prvenstva na Aldo Drosini pobijedili su Istru s minimalnih 1-0. Momčad Tomislava Radotića tako je stigla do druge uzastopne pobjede zaredom i 23 boda na tablici. Iako su domaćini kontrolirali utakmicu u prvom poluvremenu, u nastavku utakmice za konačnih 1-0 gol je zabio Omerović u 61. minuti susreta. 

'Bijelo-plavi' slavili su na Aldo Drosini prvi puta nakon četiri godine, a Istra je doživjela peti uzastopni poraz u HNL-a. 

Pula: Susret Osijeka i Istre u 25. koliu SuperSport HNL-a
Foto: Sasa Miljevic

- Prije svega, čestitke pripadaju našim igračima. Ako želimo napraviti neki iskorak, taj kontinuitet, odnosno vezanje pobjeda je ključno. Izuzetno je zahtjevno to ostvariti, tako da je i mene osobno zanimala reakcija igrača poslije pobjede nad Vukovar, da bismo vidjeli u kakvom smo stanju i možemo li to ponoviti i Puli. Istina, moramo biti realni i zaključiti da je ovo bila utakmica s dva dosta različita poluvremena.

U prvom je Istra bila dosta opasniji protivnik, tada smo imali dosta situacija koje ne želimo da nam se događaju i moram priznati da nas je malo popratila i sreća. Hrabri me ovakvo drugo poluvrijeme koje su dečki odigrali odlično. Igrači vjeruju u ono što radimo, imamo odličnu rotaciju i opet ću ponoviti – ne pričamo o početnoj jedanaestorici i igračima s klupe, nego su svi oni za nas podjednako bitni - izjavio je trener Osijeka Tomislav Radotić za klupske stranice i dodao:

- Žao mi je što smo u prvih 45 minuta bili dekoncentrirani, ne znam iz kojeg razloga. Mogli smo u nekim situacijama puno bolje razigrati svoje napade… No, u nastavku utakmice su se događale one stvari koje smo i očekivali. Drago mi je zbog Omerovićevog gola, dakako i zbog cijele momčadi. 

