Radotić: Ovo nije bio nastup i ja preuzimam svu odgovornost. Ne gledamo koliko blizu je Vukovar

Osijek je doživio pravi potop na Maksimiru. Momčad Tomislava Radotića primila je sedam golova od Dinama i izgledala je potpuno neprepoznatljivo na terenu. Dinamo ih je nadigrao, razbio i gosti su ostavili jako loš dojam u Zagrebu. Takvog je mišljenja bio i trener Tomislav Radotić koji nikako nije bio zadovoljan.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Dinamo je bio izuzetno dominantan. I rezultatski i igrom. Mi smo bili neprepoznatljivi i sada treba detektirati razloge takve igre. Ako ovako izgledamo, onda je to do trenera. Igrači su bili u grču, dekoncentrirani, a ovaj poraz će ostaviti traga na meni i bit će mi dobra škola - započeo je Radotić.

Osijek je probao defenzivno pristupiti utakmici, ali nije išlo.

- U pripremi nije bilo da se branimo, ali Dinamo treba respektirati. Imaju ogromnu kvalitetu, pogotovo 1 na 1. Pokušali smo smanjiti koridore i linije dodavanja, blii smo u bloku četiri plus dva i prvih 20 minuta je to možda izgledalo dobro. Ipak, nedostajalo je sveg ostalog.

Vukovar ako pobijedi Lokomotivu dolazi na samo dva boda.

- Nama nije ideja gledati gdje su oni, fokusiramo se na sebe. Otkako smo stožer i ja preuzeli klupu okrenuti smo prema naprijed i pokušavamo stvoriti rezultat. Puno je još bodova i probavat ćemo. Od ponedjeljka je fokus na Rijeci, ali kažem, i na nama i pokušat ćemo naći razloge ovakvog nastupa, ako to uopće i je nastup, više prezentacija.

Koji će biti izbor igrača za Rijeku?

- Ne bih volio ići da je krivnja u svlačionici. Ja preuzimam odgovornost. Puno je parametara da analiziram svakog igrača te se nadam da će oni analizirati sami sebe. Igrači Osijeka moraju imati određenu kvalitetu i imali smo dovoljno igrača da odigramo kvalitetnu utakmicu. Očekivao sam bolji feedback na terenu i nadao se da ovi igrači imaju kvalitetu za današnji izazov.