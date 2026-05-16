Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...

Gorica je u predzanjem kolu HNL-a pobijedila Osijek na domaćem terenu 2-0. Momčadi Tomislava Radotića ovo je treći poraz u nizu, ali je u utakmicu ušla rasterečeno jer je Vukovar službeno ispao dan prije porazom od Rijeke. Bila je to još jedna jako slaba predstava Osijeka, a nakon utakmice su komentirali treneri momčadi.

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Jako dobra reakcija na prethodnu utakmicu sa Slavenom, koju sam stalno spominjao kroz tjedan jer nismo bili dobri. Veseli me pristup i mentalitet grupe, dobro smo krenuli u utakmicu golom iz prekida, ubrzo zabili i drugi - rekao je Mario Carević pa dodao:

- U drugom poluvremenu nedostajalo je mirnoće i dubine za kontru, Osijek nas je opteretio centaršutevima jer imaju visinu, ali dobro smo sve iskontrolirali i završili utakmicu s četiri-pet mladih igrača, debitirao je Mihael Kelava, Josić je opet dobio šansu, a u atipičnoj obrani korektno se snašao i debitant Moustapha. Dosta je pozitivnih stvari iz ove utakmice, ali je šteta što Juricu Prširu nećemo imati u zadnjem kolu u Rijeci.

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osijek ostaje u ligi, ali ovaj poraz novi je udarac za Radotićevu momčad.

- Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su krenuli i zabili iz prekida, a onda je kvalitetu pokazao i moj prijatelj Ante Erceg. Nije lako protiv takvih igrača koji iskoriste i najmanji prostor koji im ostaviš. Poslije toga imali smo dobru kontrolu, dinamiku i energiju, postigli smo do poluvremena i gol, ali je poništen. Pokušali smo u drugom poluvremenu izmjenama preokrenuti tijek utakmice, dobro je reagirao mladi Ježić, ali nismo bili konkretni, što nam je boljka cijele sezone. Za nešto više nedostajalo nam je kvalitete i još nekih stvari - rekao je.

Osijeku je u 42. minuti poništen gol, Jelenić je zabio, ali VAR je rekao da gola nema. Na to se osvrnuo Radotić.

- Svima stoji upitnik nad glavom zašto, a ja ću morati dobro pogledati snimku. Nitko iz Gorice nije reagirao, iz moje perspektive na klupi sve je izgledalo regularno, ali su nam ipak nešto našli - rekao je Radotić.