Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAZ OSIJEKA

Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Radotić: Upitnici su nam iznad glava zbog poništenog gola...
Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pokušali smo u drugom poluvremenu izmjenama preokrenuti tijek utakmice, dobro je reagirao mladi Ježić, ali nismo bili konkretni, što nam je boljka cijele sezone, rekao je trener Osijeka nakon poraza od Gorice

Admiral

Gorica je u predzanjem kolu HNL-a pobijedila Osijek na domaćem terenu 2-0. Momčadi Tomislava Radotića ovo je treći poraz u nizu, ali je u utakmicu ušla rasterečeno jer je Vukovar službeno ispao dan prije porazom od Rijeke. Bila je to još jedna jako slaba predstava Osijeka, a nakon utakmice su komentirali treneri momčadi.

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Jako dobra reakcija na prethodnu utakmicu sa Slavenom, koju sam stalno spominjao kroz tjedan jer nismo bili dobri. Veseli me pristup i mentalitet grupe, dobro smo krenuli u utakmicu golom iz prekida, ubrzo zabili i drugi - rekao je Mario Carević pa dodao:

- U drugom poluvremenu nedostajalo je mirnoće i dubine za kontru, Osijek nas je opteretio centaršutevima jer imaju visinu, ali dobro smo sve iskontrolirali i završili utakmicu s četiri-pet mladih igrača, debitirao je Mihael Kelava, Josić je opet dobio šansu, a u atipičnoj obrani korektno se snašao i debitant Moustapha. Dosta je pozitivnih stvari iz ove utakmice, ali je šteta što Juricu Prširu nećemo imati u zadnjem kolu u Rijeci.

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osijek ostaje u ligi, ali ovaj poraz novi je udarac za Radotićevu momčad.

- Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su krenuli i zabili iz prekida, a onda je kvalitetu pokazao i moj prijatelj Ante Erceg. Nije lako protiv takvih igrača koji iskoriste i najmanji prostor koji im ostaviš. Poslije toga imali smo dobru kontrolu, dinamiku i energiju, postigli smo do poluvremena i gol, ali je poništen. Pokušali smo u drugom poluvremenu izmjenama preokrenuti tijek utakmice, dobro je reagirao mladi Ježić, ali nismo bili konkretni, što nam je boljka cijele sezone. Za nešto više nedostajalo nam je kvalitete i još nekih stvari - rekao je.

Osijeku je u 42. minuti poništen gol, Jelenić je zabio, ali VAR je rekao da gola nema. Na to se osvrnuo Radotić.

- Svima stoji upitnik nad glavom zašto, a ja ću morati dobro pogledati snimku. Nitko iz Gorice nije reagirao, iz moje perspektive na klupi sve je izgledalo regularno, ali su nam ipak nešto našli - rekao je Radotić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'
RODILA SE NOVA LJUBAV

FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a par se razveo u 2025. godini. Srpski mediji pišu kako proslavljena tenisačica sada ljubi tajanstvenog muškarca, koji je uselio u njezinu vilu u Španjolskoj
FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina
'DIJAMANT' U BISERU JADRANA

FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
Dalić zove dinamovca na SP, ali ne onog koji mnogi očekuju?!
ZNAT ĆE SE U PONEDJELJAK

Dalić zove dinamovca na SP, ali ne onog koji mnogi očekuju?!

U posljednje vrijeme najviše se priča o tome trebaju li u reprezentaciju biti pozvati Dinamovi Dion Drena Beljo i Luka Stojković. Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, Dalić više naginje pozivu Stojkovića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026