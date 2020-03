Rafinha: Da nije bilo Kovača, ne bi nas toliko napustilo Bayern

Rafinha (34) je bio dio zlatne generacije Bayerna. U klubu je bio od 2011. - 2019., 2013. postao je i europski prvak, a prošloga je ljeta otišao u Rio de Janeiro igrati za Flamengo. Jedan od razloga su i razmirice s Nikom Kovačem, tadašnjim trenerom Bavaraca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bilo je teško s Nikom. Zamolio sam ga da me pusti prije sezone 2018/19., imao sam ponudu Bayerna iz Leverkusena. On me zamolio da ostanem, rekao je da me treba, a onda sam jedva više zaigrao - požalio se za SportBild Brazilac.

- Respektiram Kovača, ali da je bilo drugačije, možda bismo svi još bili u klubu: Arjen Robben, Franck Ribéry, James, Mats Hummels, Renato Sanches, Arturo Vidal i ja - priča njemačkom listu.

- Ne bi to bilo nemoguće, ali nažalost, pod Kovačem je došao kraj - konstatirao je Rafinha.

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL