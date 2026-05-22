Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA 'MASLAČKU'

Ragbi klub Zagreb će na Rudešu ugostiti više od 300 mladih ragbijaša iz čak šest država

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ragbi klub Zagreb će na Rudešu ugostiti više od 300 mladih ragbijaša iz čak šest država
Foto: Ragbi klub Zagreb

Specifičnost turnira "Maslačak" je u tome što nema službenog poretka, proglašenja pobjednika ni dodjele medalja za prva mjesta. Cilj je omogućiti djeci da se natječu i druže bez pritiska ostvarivanja rezultata

Admiral

U subotu, 23. svibnja, na terenima Ragbi centra Rudeš održat će se treći međunarodni turnir “Maslačak” u organizaciji Ragbi kluba Zagreb. Na turniru se očekuje sudjelovanje više od 330 mladih sportašica i sportaša iz šest europskih zemalja. Događaj je poznat po tome što se ne fokusira na natjecateljski rezultat, već na druženje i sportski razvoj mladih, a održava se uoči Dana Grada Zagreba.

Specifičnost turnira "Maslačak" je u tome što nema službenog poretka, proglašenja pobjednika ni dodjele medalja za prva mjesta. Cilj koji Ragbi klub Zagreb promovira je omogućiti djeci da se natječu i druže bez pritiska ostvarivanja rezultata. Naglasak je stavljen na igru, sportski razvoj i sklapanje novih prijateljstava.

Turnir "Maslačak" promiče inkluziju, pa na njemu mogu sudjelovati svi, bez obzira na fizičke predispozicije ili prethodno iskustvo u ragbiju. Također, naglašava se i ravnopravnost spolova, pa djevojčice i dječaci do 14. godine igraju zajedno u mješovitim ekipama.

Sudionici iz šest država

Ove godine održava se treće izdanje turnira, a broj sudionika potvrđuje njegov regionalni značaj. Uz hrvatske klubove (RK Zagreb, RK Sinj, RK Lokomotiva, RK Dubrovnik, HARK Mladost i RK Nada), sudjeluju i klubovi iz Mađarske (RK Fehérvár, RK Esztergomi Vitézek, RK Fogócska SE Érd), Austrije (RK Vienna Celtic), Bosne i Hercegovine (RK Čelik) te Slovenije (RK Ljubljana, RK Novo Mesto). Na turniru će sudjelovati i bugarska nacionalna selekcija, što mu daje dodatnu međunarodnu važnost.

Glavni dio turnira namijenjen je uzrastima U8, U10 i U12. Ovogodišnji sportski program uključuje i tri novosti. Prva je međunarodna utakmica u kategoriji U16 između ženske selekcije Zagrebačke regije i ženske U16 reprezentacije Bugarske. Druga novost je izdvojeni turnir za djevojke uzrasta U14, s ciljem poticanja razvoja ženskog ragbija. Treća je školsko natjecanje u beskontaktnom, “touch” ragbiju, u kojem će po prvi put sudjelovati osnovne škole iz Zagreba i Dubrovnika.

Ponosni smo što 'Maslačak' u svom tek trećem izdanju slavi u ovakvom sjaju. Ono što smo u klubu pokrenuli s ciljem da djeci vratimo čistu radost ragbija, u kratkom je roku postalo prepoznato u cijeloj regiji. Za nas je ovaj turnir naš tradicionalni poklon Zagrebu ususret Danu grada. Ponosno nosimo ime ovog grada i želimo mu svake godine za rođendan pokloniti najljepšu moguću sportsku razglednicu ispunjenu mladošću, fair-playem i međunarodnim prijateljstvom - poručuju iz Uprave Ragbi kluba Zagreb.

Cjelodnevni program na Rudešu počinje u 11:00 sati i trajat će sve do 18:30 sati. Organizatori pozivaju sve građane, obitelji s djecom i ljubitelje sporta da posjete Ragbi centar Rudeš. Ulaz na turnir je besplatan.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu
Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama
FOTO: ŽESTOKE SUPARNICE

Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026