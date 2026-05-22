Ragbi klub Zagreb će na Rudešu ugostiti više od 300 mladih ragbijaša iz čak šest država

U subotu, 23. svibnja, na terenima Ragbi centra Rudeš održat će se treći međunarodni turnir “Maslačak” u organizaciji Ragbi kluba Zagreb. Na turniru se očekuje sudjelovanje više od 330 mladih sportašica i sportaša iz šest europskih zemalja. Događaj je poznat po tome što se ne fokusira na natjecateljski rezultat, već na druženje i sportski razvoj mladih, a održava se uoči Dana Grada Zagreba.

Specifičnost turnira "Maslačak" je u tome što nema službenog poretka, proglašenja pobjednika ni dodjele medalja za prva mjesta. Cilj koji Ragbi klub Zagreb promovira je omogućiti djeci da se natječu i druže bez pritiska ostvarivanja rezultata. Naglasak je stavljen na igru, sportski razvoj i sklapanje novih prijateljstava.

Turnir "Maslačak" promiče inkluziju, pa na njemu mogu sudjelovati svi, bez obzira na fizičke predispozicije ili prethodno iskustvo u ragbiju. Također, naglašava se i ravnopravnost spolova, pa djevojčice i dječaci do 14. godine igraju zajedno u mješovitim ekipama.

Sudionici iz šest država

Ove godine održava se treće izdanje turnira, a broj sudionika potvrđuje njegov regionalni značaj. Uz hrvatske klubove (RK Zagreb, RK Sinj, RK Lokomotiva, RK Dubrovnik, HARK Mladost i RK Nada), sudjeluju i klubovi iz Mađarske (RK Fehérvár, RK Esztergomi Vitézek, RK Fogócska SE Érd), Austrije (RK Vienna Celtic), Bosne i Hercegovine (RK Čelik) te Slovenije (RK Ljubljana, RK Novo Mesto). Na turniru će sudjelovati i bugarska nacionalna selekcija, što mu daje dodatnu međunarodnu važnost.

Glavni dio turnira namijenjen je uzrastima U8, U10 i U12. Ovogodišnji sportski program uključuje i tri novosti. Prva je međunarodna utakmica u kategoriji U16 između ženske selekcije Zagrebačke regije i ženske U16 reprezentacije Bugarske. Druga novost je izdvojeni turnir za djevojke uzrasta U14, s ciljem poticanja razvoja ženskog ragbija. Treća je školsko natjecanje u beskontaktnom, “touch” ragbiju, u kojem će po prvi put sudjelovati osnovne škole iz Zagreba i Dubrovnika.

Ponosni smo što 'Maslačak' u svom tek trećem izdanju slavi u ovakvom sjaju. Ono što smo u klubu pokrenuli s ciljem da djeci vratimo čistu radost ragbija, u kratkom je roku postalo prepoznato u cijeloj regiji. Za nas je ovaj turnir naš tradicionalni poklon Zagrebu ususret Danu grada. Ponosno nosimo ime ovog grada i želimo mu svake godine za rođendan pokloniti najljepšu moguću sportsku razglednicu ispunjenu mladošću, fair-playem i međunarodnim prijateljstvom - poručuju iz Uprave Ragbi kluba Zagreb.

Cjelodnevni program na Rudešu počinje u 11:00 sati i trajat će sve do 18:30 sati. Organizatori pozivaju sve građane, obitelji s djecom i ljubitelje sporta da posjete Ragbi centar Rudeš. Ulaz na turnir je besplatan.

*uz korištenje AI-ja