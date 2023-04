Ragbijaši pred 2000 gledatelja u Makarskoj namučili prvaka i sad čekaju odluku ispadaju li

Hrvatski ragbijaši u spektaklu u Makarskoj pred 2000 gledatelja pošteno su namučili pobjednika Trophy divizije Europskog kupa nacija Švicarsku, ali na kraju su izgubili 22-32 (17-10) i ostali su na začelju.

Lijepo vrijeme, sunce i gotovo idealan teren, jer ga je tijekom noći namočila kiša, dočekali su posljednju utakmicu sezone Trophy divizije. Hrvatski izbornik Anthony Poša napravio je neke zamjene u odnosu na pobjedu u Litvi, u prvoj su se postavi našli Biškić i Buljac, a od 15 igrača četvorica nisu rođena u Hrvatskoj: braća Daniel i Deon Mau'u, Newton i Brajković. Dok su Švicarci na teren u Makarskoj istrčali samo sa četvoricom igrača rođenih u Švicarskoj! I većinom (polu)profesionalaca, koji igraju uglavnom u Francuskoj.

- Švicarski izbornik rekao mi je da ne može vjerovati da je Hrvatska ista reprezentacija koja je igrala s Ukrajinom i Švedskom. Baš smo ih uplašili - rekao je Poša.

Favorizirana je Švicarska, koja je u prva tri kola osvojila maksimalnih 15 bodova razbivši Švedsku s 57 poena razlike, Litvu s +39 i Ukrajinu s +27, povela nakon 13 minuta 10-0 zgoditkom Meyera te pretvaranjem pa kaznenim udarcem Porchera.

No onda je krenuo hrvatski uragan! Ivo Perić lukavo je zabio u 17. minuti, a Newton pretvorio za 10-7 pa u 39. minuti pogodio i kazneni udarac za 10-10. Da bi u zadnjim sekundama prvog poluvremena Krešimir Čorić nakon duge akcije Hrvatske postigao polaganje, a Newton pretvorio za velikih 17-10!

- To je bilo nevjerojatno i publika nas je nosila. Baš je bila prava ragbijaška atmosfera - dodao je Poša.

Nažalost, na kraju prvog dijela ozlijedio se Pavlović, a u nastavku je ipak presudila šira klupa Švicaraca, koji su preokrenuli polaganjima Fluckigera, Vincenta i Porchera uz dva pretvaranja i jedan kazneni udarac Porchera. U zadnjoj je sekundi Marko Svaguša zabio za konačnih 32-22. Previsokih za ono što smo vidjeli na terenu u Makarskoj, gdje se hrvatska reprezentacija vratila nakon deset godina.

- Koštale su nas male pogreške, koje u nižem rangu natjecanja suparnici ne kažnjavaju. Ali što si u jačem natjecanju, to je važnije dobro raditi one elementarne stvari. Mi smo imali previše pogrešaka prilikom izvođenja auta. No, momcima sam nakon utakmice rekao da mogu biti ponosni na sve što su napravili - dodao je Poša.

Newton je postigao sedam poena, Perić, Čorić i Svaguša po pet.

Švicarska će iduće sezone igrati u višoj, Championship diviziji, uz Portugal, Španjolsku, Rumunjsku, Nizozemsku..., a kako je Švedska pobijedila u Litvi 18-15, konačni poredak je: Švicarska 19, Ukrajina 9, Švedska 9, Litva 7, Hrvatska 5.

- Još nije sigurno da ispadamo u niži rang, čekamo koju će odluku donijeti Rugby Europe. No ako i ispadnemo, to nije bilo zbog ove utakmice nego zbog onih jesenskih poraza od Ukrajine i Švedske, kada nismo imali pola igrača. Da smo tada igrali kao danas, završili bismo drugi u skupini! - zaključio je Poša.

