Ragbijaši Sinja pišu povijest: Mi smo liječnici, vojnici i alkari te idemo po prvi naslov prvaka!

Ako pobijedimo, bit će to prvi seniorski naslov prvaka Hrvatske Sinja u nekom ekipnom sportu!

Tom rečenicom dočekao nas je Marko Grčić (32), hrvatski reprezentativac i ponajbolji ragbijaš Sinja, uoči sportskog spektakla godine u Cetinskoj krajini. U subotu od 16 sati Sinj će ugostiti Mladost u finalu hrvatskog prvenstva. Korak do povijesne titule.

- Košarka je ovdje sport broj 1, Alkar je bez premca od 1982. godine, kad je kao trećeligaš ušao u finale Kupa Jugoslavije, gdje je izgubio od europskog prvaka Bosne. Tad je osnovana i navijačka skupina Maligani. Popularniji od nas je i Nogometni klub Junak, a onda je ragbi. Dosta je ljudi iz cijele Cetinske krajine prošlo kroz naš klub. Ali trenutačno smo mi najpopularniji, svi znaju da Sinju možemo donijeti prvi naslov prvaka Hrvatske ikad i glavna smo tema, euforija trese grad. I premda su ovaj vikend brojne krizme, bit će na utakmici sigurno 2000 ljudi - kaže nam Grčić i dodaje:

Foto: Berislav Rožman

- Čim smo osigurali finale kod kuće, pobjedom nad Nadom u pretposljednjem kolu, počele su pripreme za organizaciju, stigle su montažne tribine s alkarskog trkališta, o nama se priča gdje god se pojavimo, prva smo tema u gradu.

Marko je u klubu gotovo cijeli život i nikad nije doživio ovakvu euforiju, nikad Sinj nije bio ovako blizu naslovu.

Ragbijaši Sinja treniraju tri do četiri puta tjedno

- Moj je otac bio tajnik kluba, a ja sam sa 7 godina došao trenirati i u klubu sam od 1998. Tek sam se s 13 ili 14 godina paralelno bavio jahanjem jer stariji brat Ivan bio je prvak Hrvatske u preponskom jahanju. Jednu sam sezonu igrao u prvoj njemačkoj ligi te po jednu sezonu u trećoj engleskoj i trećoj francuskoj ligi. Tamo sam igrao poluprofesionalno, nešto sam i zaradio od ragbija, dok je ovdje, u Sinju, to samo ljubav prema tom sportu.

Pa od čega onda živite?

- Ugostitelj sam, imam svoj lokal, u suvlasništvu s još jednim ragbijašem. U momčadi imamo studente, vojnike, djelatnike Hitne pomoći, vatrogasce..., koji rade i do 19 sati, pa treniramo u 20 sati. U tjednu u kojem nemamo utakmice vježbamo četiri puta tjedno, a kad igramo za vikend, onda tri puta tjedno. Plus individualno u teretani.

Ima li i koji alkar?

Foto: Berislav Rožman

- Ima! Naš suigrač Miro Filipović-Grčić pripravnik je za Alku, što znači da bi u idućih nekoliko godina trebao trčati Alku.

RK Sinj je u 45 godina postojanja osvojio 36 trofeja, ali seniori samo Kup 2019. godine.

- Tad je na finalu bilo više od 2000 gledatelja.

Trener Lerotić podigao je Sinj

Grčić je prošle sezone bio igrač i trener.

- Imali smo dosta ozljeda, a i nije lako voditi utakmicu i fokusirati se na svoju igru. Ove smo sezone promijenili trenera, došao je Luka Lerotić, uveli smo neke juniore, ima nas nekoliko iskusnih, a promjena trenera prodrmala je momčad. Svi smo maksimalno motivirani, a uprava nam je omogućila odlične uvjete poput dvorane, jer zimi je vrlo hladno vani, teretane i slično.

Hoće li biti kakva premija ako osvojite naslov?

- Ma nemamo mi toga, ali naši klupski veterani već će složiti pravu feštu, samo da mi odradimo svoje na terenu.

Foto: Berislav Rožman

U posljednjem kolu Sinj je mogao birati suparnika u finalu. Da je pobijedio Mladost u Zagrebu, finalist bi postala Nada. Ali Sinjani su odlučili odmoriti nositelje igre i dati priliku mlađima, pa je Mladost uvjerljivo slavila 72-19.

- Imamo juniore koji kucaju na vrata seniorske momčadi i posljednje kolo bilo je odlična šansa da zaigraju, da dobiju šansu i pokažu koliko možemo na njih računati jer bili smo rasterećeni rezultatskog pritiska. Dosta momaka trenira vrijedno, a ne igra puno, pa im je to bila i nagrada za trud. Također, mnogima je dobro došao odmor i da zaliječe ozljede. Što se tiče suparnika, nama je svejedno jesu li to Mladost ili Nada, ovisimo sami o sebi i fokusirani smo na sebe više nego na suparnika. I puni smo samopouzdanja. Bit će prava fešta, sve je spremno i sve je na nama - zaključio je Grčić.

Prijenos utakmice Sinj - Mladost

Utakmicu će prenositi putem YouTubea.

- Momci su motivirani i spremni. Utakmica neće biti lagana, ali favoriti smo i igramo kod kuće. Mladost je iskusna, ima nekoliko reprezentativaca, a predvodi je jedan od najboljih hrvatskih ragbijaša u zadnjih 10-15 godina, Nik Jurišić. Ragbijaški Luka Modrić, samo s malo manje novca... - počinje kapetan Sinjana Nikola Pavlović (32).

I on dolazak trenera Luke Lerotića smatra kamenčićem koji je zakotrljao lavinu uspjeha.

- Iskusan je, igrao je dugo, i u reprezentaciji, te nas je posložio. Neko vrijeme nam je Grčić bio trener, ali teško je voditi momčad i igrati i zbog toga smo dosta kaskali. Kad je Lerotić došao, nije on napravio čudo nego nas je samo posložio, vidio je što možemo i izvukao najbolje iz nas te smo iskoristili svoj potencijal.

A u gradu je...

Foto: Berislav Rožman

- Ha, znate kako je u manjim sredinama, zahuktava se i do utakmice bit će ludilo. U Dalmaciji, čim je neki događaj, bilo oko Hajduka ili ovdje oko Alkara, bude ludilo. Postavljaju montažnu tribinu i hvala ljudima koji se bave tim dijelom, nitko ne dobiva plaću u klubu, a naši veterani daju najviše, iznijeli su klub kad je bilo najteže. Svi mi volimo ovaj sport i najprije na papir stavimo kad imamo utakmice ragbija pa po tome slažemo sve ostalo, ragbi nam je prioritet. Ima nas 30-ak seniora. Očekujemo do 2000 gledatelja, i vrijeme bi trebalo biti lijepo, imamo tribinu sa 700 mjesta, montažnu s još 500-tinjak i puno ljudi dođe okolo terena. Fešta? Nećemo raditi ražanj dok je zec u šumi, bit će vremena za to nakon utakmice.

Premija? Pehar nam je dovoljan

Nabrojio je s kim sve igra:

- Toni Miloš medicinski je tehničar u Hitnoj pomoći, i Stipe Žigo radi u Hitnoj, neki su u građevini, neki u ugostiteljstvu, neki u vojsci i policiji, a imamo i dosta studenata. Jedino je problem što u Sinju nema fakulteta, pa često momci koji odu studirati ne mogu igrati za nas. Tako će Jukić u subotu igrati za Mladost, protiv nas, jer je otišao u Zagreb na studij. Naš Ivan Prološčić studira medicinu i lumen je, ima prosjek 5,0, a dolazi u Sinj na treninge. Također, Ante Majić i Luka Kovačić su iz Makarske, pa dolaze na treninge kad god stignu i igraju za nas. A Nizozemac Reincke živi i radi u Zadru pa dva-tri puta tjedno o svom trošku, bez ikakve naknade, dolazi na treninge.

Nikola je cijelu karijeru u Sinju.

Foto: Berislav Rožman

- Došao sam u klub kad i Grčić, 1998., sa 6 godina. I cijelo vrijeme sam u Sinju, osim što su me jedne sezone posudili Nadi, kad Sinj nije igrao regionalnu ligu. U jednu ruku mi je žao što se nisam okušao u nekoj jačoj ligi, ali u drugu ruku i nije jer sam se našao ovdje.

I Pavlović se osvrnuo na posljednje kolo te poraz od Mladosti u Zagrebu.

- Nismo kalkulirali, ako želite biti prvak, morate dobiti sve. Imamo dosta načetih igrača, nas nekoliko je bilo i u reprezentaciji, tako da smo igrali utakmice pet vikenda zaredom, a mi smo amateri, nemamo redovite medicinske tretmane i slično. Ja sam se ozlijedio još na utakmici u Litvi pa sam igrao protiv Švicarske i potom protiv Nade dobio udarac i u leđa, tako da je bilo logično da me trener poštedi u utakmici koja nama nije rezultatski bila važna. Imamo 30-35, neki treniraju cijelu godinu i ne dobiju šansu, a zaslužili su da vidimo koliko su spremni i može li se računati na njih. Ima ljudi koji to gledaju subjektivno i nije im bilo drago što smo protiv Mladosti poštedjeli gotovo sve nositelje, ali mnogi su realni i svjesni da je to bilo očekivano, da bi i sami tako napravili - rekao je Nikola i zaključio:

- Premija? Ma kakva premija, nama je dovoljan pehar i slavlje ako pobijedimo.

