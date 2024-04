Ragbijaško Europsko prvenstvo iz Makarske u 200 zemalja! Hrvatska ide na Irsku i Gruziju

Ragbi 7 prvi je put bio na Olimpijskim igrama u Rio de Janieru 2016. Sad ćemo u Makarskoj ugostiti Europsko prvenstvo u tom sportu, a brojni će igrači nedugo nakon nastupa u Makarskoj otići na OI u Pariz. Ragbi je prošle godine na Svjetskom prvenstvu oborio rekorde gledanosti i posjećenosti, a ragbi 7 olimpijska je verzija tog sporta, izuzetno atraktivna za gledatelje, i sve je popularnija, ponajviše zahvaljujući Olimpijskim igrama. A u Hrvatskoj zahvaljujući rezultatima reprezentacije.

Otvorila je tako moderatorica Vlatka Pokos konferenciju za medije u Makarskoj uoči EP-a koje će se održati od 7. do 9. lipnja.

Makarski gradonačelnik Zoran Paunović naglasio je:

- Zahvalni smo Stipi Muhtiću, Juri Pribisaliću i Većeslavu Holjevcu što smo izabrani da budemo domaćini EP-a. To je turnir prije Olimpijskih igara, što mu daje još veću vrijednost jer gostovat će top reprezentacije. Radili smo intenzivno da naš grad dobije titulu Europskog grada sporta, što i jesmo za 2024. godinu. Ovo natjecanje dodatan je motiv da se pokažemo ne samo kao dobar domaćin nego i naše organizacijske sposobnosti. Pozivam sve ljude u sportu u Makarskoj da budemo dobar domaćin i pokažemo se u najboljem svjetlu. Od gradonačelnika imate potpunu podršku. Ragbi je gospodski sport u cijelom svijetu, u Makarskoj je osnovan 1968. godine, ima tradiciju i dok sam bio mlađi, bio je na visokom nivou u našem gradu. Možda je ovo povratak tim danima slave, kad je reprezentacija gostovala ovdje i imali smo puno reprezentativaca. Ovo je kruna priče s makarskim ragbijem i vjerujem da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu. Razgovaramo dulje od godinu dana o ovome i od prvog sastaka sam ovo prepoznao kao top sportski događaj, koji će donijeti korist cijelom gradu. Mi smo europski grad sporta, a lipanj nam je mjesec sporta. Najprije imamo WTA turnir tenisačica, pa ragbijaško EP, pa turnir u rukometu, pa praćenje nogometnog Eura. Cijeli lipanj bit će ispunjen sportskim događajima.

Ponajveći dio posla odrađuje glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac, koji je rekao:

- Kamen temeljac za ovo postavili su naši igrači prošle godine plasmanom u najviši rang europskog ragbija, što je bilo neočekivano. Nadali smo se da bi se to moglo dogoditi za koju godinu, ali nismo očekivali tako naglo i rano. Imamo podršku europske federacije otkad smo se najavili i pokazali interes da organiziramo EP. Dva su turnira te smo imali i malo sreće jer prijašnjih godina jedan je turnir bio u Portugalu, drugi u Njemačkoj, ali zbog dobrih rezultata svoje ragbi 15 reprezentacije, Portugalci su stavili naglasak na to i izašli su iz organizacije ragbija 7 pa smo mi u zadnji čas uskočili te u prosincu dobili potvrdu organizacije. U početku je bilo malo komplicirano jer riječ je o lipnju, kada su popunjeni smještajni kapaciteti, to je bila prva barijera koju smo morali preskočiti. Doći će 500-tinjak sportaša iz 24 ekipe. Godinama organiziramo turnir druge jakosne divizije, Trophy skupine, u kojoj je i Hrvatska do prošle sezone igrala, i uvijek smo uspijevali to organizirati na najvišoj razini. Zato je i došla ova nagrada. Bit će 12 muških i 12 ženskih reprezentacija i organizacijski je ovo deset puta zahtjevnije nego organizacija Trophy divizije. Mali smo savez, s dvoje zaposlenih, Ivana Maras i ja povlačimo, a takve projekte obično prihvaćaju savezi sa 15-20 zaposlenih. Uz naš entuzijazam, volontere i pomoć Makarske, izgurat ćemo.

Holjevac je najavio kakav posjet očekuju:

- Prvi smo put prodaju ulaznica pokrenuli preko servisa Entrio, na prodajnim mjestima i preko interneta na entrio.hr. Dolaskom velikih ragbijaških nacija poput Francuske, Velike Britanije, Irske, tržišta s milijunima ljudi koji prate ragbi, nadamo se da će se njihovi navijači pojaviti u Makarskoj. Ako ne ove godine, onda idućih jer imamo ugovor na tri plus jednu godinu. Uz podršku Grada Makarske, dobili smo i podršku ministarsta i Vlade RH, bez toga ne bismo uspjeli organizirati EP, barem ne na ovoj razini.

Ovaj tjedan u Makarskoj boravi inspekcija europskog ragbijaškog saveza Rugby Europe, čiji je direktor natjecanja Philippe Tuccelli rekao:

- Sretan sam što sam ovdje i što predstavljam Rugby Europe. EP će ovdje biti minimalno tri godine. Čuli smo da Makarska ima dugu tradiciju ragbija pa nije iznenađenje da smo ovdje, gdje su reprezentacije igrale '80-ih i '90-ih, a ja sam bio ovdje prije dvije godine i upoznao atmosferu, navijače i strast za ragbijem. I kad nam je Većeslav predstavio plan, pristali smo podržati rast hrvatskog ragbija i sretni smo svime što smo vidjeli ovdje. Pozivam sve da kupe ulaznice, a prijenos će ići u 200 država svijeta. Radimo na privlačenju navijača iz drugih država.

Jure Pribisalić koordinator je za projekte i sportska događanja Gradskog sportskog centra Makarska te vrlo važan kotačić u organizaciji EP-a.

- Hvala HRS-u na ukazanom povjerenju i Makarska će, kao i dosad, svim sudionicima EP-a i navijačima koji će tri dana boraviti u našem prelijepom gradu, biti dobar domaćin. Ovakav velik događaj potvrda je da Makarska s razlogom nosi titulu Europskog grada sporta. Iz proračuna ukupno za sport dajemo puno više nego ostali gradovi u EU, sport shvaćamo jako ozbiljno i emotivno, na što smo ponosni. Bili smo spona između saveza i Grada Makarske i navijali smo da se tako velika manifestacija organizira kod nas. Da nije bilo podrške Grada, ne bismo to mogli - rekao je Pribisalić.

A sportski direktor Ragbijaškog kluba Makarska rivijera Stipe Muhtić naglasio je:

- Makarska ima dugu tradiciju ragbija, u 56 godina i klub i grad organizirali su brojne utakmice, poput prve međunarodne utakmice u bivšoj državi između Jugoslavije i Portugala '70-ih, bili smo domaćini ragbijaškog turnira na Mediteranskim igrama 1979., juniorskog SP-a 1988., kvalifikacijskih utakmica za SP između Hrvatske i Rusije te Hrvatske i Italije '90-ih, kada je bilo više od 5000 gledatelja, a Makarska je imala 6000 stanovnika... Organizirali smo i brojne klupske turnire, a prošle godine na utakmici Hrvatske i Švicarske bilo je 3000 ljudi. Kruna svega bit će ovaj turnir, možda najveći sportski događaj u povijesti grada! Dolaze 24 reprezentacije u olimpijskom sportu, desetak od njih su svjetski vrh, po tri muške i ženske će mjesec dana kasnije igrati na OI-ju u Parizu. Ragbi je inkluzivan sport, do 16. godine igraju zajedno djevojčice i dječaci, na početku nisu važne tjelesne predispozicije jer za svakoga ima mjesta, a nadamo se da će ovaj turnir poslužiti kao jedan od motiva djeci da se bave ne samo ragbijem nego bilo kojim sportom.

Hoće li najjače sile doći u najboljim sastavima?

- Sedam dana prije našeg turnira završnica je Svjetske lige u Madridu, gdje nastupaju Irska, Francuska, Španjolska, Velika Britanija te u ženskoj konkurenciji iste četiri reprezentacije plus Poljska. Zato je teško znati tko će koje igrače dovesti jer u kratkom roku su Svjetska liga, EP i OI. No svi oni imaju velik bazen igrača, po 30 do 35 njih koji podjednako konkuriraju za 12 mjesta na OI-ju. Tako da sigurno znamo da će u Makarskoj biti vrhunska razina ragbija - odgovorio je Muhtić.

Sam sustav natjecanja pojasnio je Holjevac:

- U ragbiju 7 dinamika je drugačija nego u ragbiju 15 jer igra sedam igrača, dvaput po sedam minuta, uz dvije minute stanke u poluvremenu, i svaka ekipa svaki dan odigra po dvije do tri utakmice. Sva tri dana prva će utakmica biti u 10.30 sati, a zadnja u 20 sati. Ulaznice su u pretprodaji kompleti za sva tri dana, što stoji 25 eura, a kasnije će se moći kupovati i pojedinačno po danima. Ukupno nas očekuje 60-ak utakmica. Naši će igrati najprije u petak ujutro protiv lanjskog pobjednika Irske, potom popodne protiv Gruzije, koja je također top reprezentacija, a u subotu posljednju utakmicu u skupini, protiv Njemačke. Naša su očekivanja velika, igrači su u posebnom programu i nadamo se ostanku u ovoj skupini. Tri tjedna kasnije je drugi turnir, u Hamburgu, igraju iste ekipe i bodovi se zbrajaju. Tko ih osvoji najviše, europski je prvak.

Što ćete ponuditi navijačima od dodatnog sadržaja?

- Želimo visoku svjetsku razinu pa planiramo u četvrtak, dan prije početka natjecanje, svečano otvaranje na rivi uz koncert nekog od top hrvatskih izvođača, o čemu pregovaramo. Time bismo se i odužili Makarskoj za svu pomoć. A kod stadiona će svaki dan biti fan zona s raznim izvođačima, DJ-ima, kroz cijeli dan, do završnog večernjeg partyja - kaže Holjevac.

Mogao bi biti velik interes, ima li šanse da neki gledatelji ostanu vani?

- Kapacitet nam je 1750 sjedalica i na tribina s druge strane još 500-tinjak. Nadam se da će nam to biti najveći problem, da nemamo gdje sve smjestiti! Bude li potrebe, dodat ćemo montažne tribine i pokrit ćemo sve moguće kapacitete. Iz Francuske su nam najavili 25-30 ljudi mimo igrača i stožera, a dolazak su najavili i prijatelji ih BiH, Slovenije, Mađarske, Italije... Očekujemo dosta ljudi. Ne možemo infrastrukturom parirati gradovima koji su inače organizirali ovakve turnire, poput Budimpešte, Lisabona, Moskve, Seville, Krakowa..., a Francuska, Irska, Velika Britanija i Španjolska nastupaju i u Hong Kongu, Los Angelesu, Wellingtonu... Kažem, ne možemo parirati infrastrukturom, ali možemo pristupom i gostoprimstvom i entuzijazmom, uz pomoć stotinjak volontera - zaključio je Muhtić.

