Raketa i Messi kao Hello Kitty: Barca predstavila treći dres...

Španjolski nogometni gigant Barcelona predstavila je treću garnituru i apsolutno su ostavili sve bez teksta.

Proizvođač Nike ovaj se puta odlučio na potpuno ružičastu varijantu koja na sebi ima iscrtanu vizuru važnijih građevina u katalonskoj metropoli.

Prvo je dres objavljen na Twitteru, a danas ujutro je objavljen i na službenim stranicama katalonskog kluba.

Our new Third Kit 18/19

⚡️ #EnergyOfBarcelona

⚽️ #TheBallMakesUsMore pic.twitter.com/xAyrnVyjWa