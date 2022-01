Netko je bacio plastičnu palicu s tribine i ona je pogodila nogometaša Seville Joana Jordana u glavu. Užareni derbi gradskih rivala Real Betisa i Seville prekinut je u 40. minuti pri 1-1, a nastavkom u nedjelju saznali smo pobjednika. Betis je na koncu slavio 2-1 i plasirao se u četvrtinu finala španjolskog Kupa kralja.

Cijeli razvoj događaja nije najbolje sjeo bivšem hrvatskom reprezentativcu Ivanu Rakitiću. Raketa je odigrao cijeli susret pa javno istupio.

- Ljut sam jer nismo zaslužili izgubiti. Imali su jedan udarac i on je ušao u gol. Napadali smo u drugom poluvremenu, no naljutile su nas neke druge stvari. Sve je išlo protiv nas i to nije u redu - rekao je Rakitić pa dodao:

- Objave Betisovih igrača na Twitteru su pokazale da nemaju nikakvog poštovanja, zato ni oni nisu zaslužili proći. Ne mogu razumjeti ni neke sudačke odluke, sve sumnjive situacije dosuđene su u njihovu korist.

Osvrnuo se na objave Victora Camarase i Cristiana Tella u kojima su optužili trenera Seville Julena Lopeteguija da je tražio od Jordana da glumi da mu je loše. Na taj način, misle igrači Betisa, Sevilla bi ostvarila svoj jedini cilj - diskvalifikacija ljutitog rivala.

Inače, današnji susret odigrao se pred praznim tribinama nakon što je sinoćnja utakmica prouzročila nerede. Sevilla je povela u 35. minuti golom Papua Gomeza da bi Betis poravnao pogotkom Nabila Fekira u 39. udarcem izravno iz kornera.

U slavlju domaćih igrača netko od navijača u publici bacio je plastičnu palicu pogodivši Jordana direktno u glavu slijedom čega je glavni sudac Ricardo de Burgos Bengoechea prekinuo utakmicu. Jordan je prevezen u bolnicu, a liječnici su ustanovili kako nema teže ozljede.

Jedini pogodak u nastavku u nedjelju zabio je Sergio Canales u 73. minuti.