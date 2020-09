Raketa: Uh, vidjeli smo koliko Manuel Neuer znači za Bayern

Ivan Rakitić zaigrao je od prve minute i izborio najstrožu kaznu koju je u konačnici realizirao Ocampos. Bio mu je to službeni povratnički debi nakon kojega je bio uvjeren: spremni smo za La Ligu

<p>Nogometaši <strong>Bayerna</strong> drugi put u povijesti su pobjednici Uefina Superkupa svladavši u finalu u Budimpešti <strong>Sevillu</strong> nakon produžetka 2-1 (1-1). Za Bayern su zabili <strong>Leon Goretzka </strong>(34') i <strong>Javi Martinez </strong>(104'), a za Sevillu <strong>Lucas Ocampos </strong>iz penala (13').</p><p>Bivši hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Ivan Rakitić</strong> igrao je za Sevillu do 56. minute i izborio penal koji je realizirao već spomenuti Ocampos.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: IVAN RAKITIĆ OPROSTIO SE OD 'REPKE':</strong></p><p>- Kao prvo, čestitke Bayernu. Razočarani smo, ali to je nogomet. Vidjeli smo večeras koliko je Neuer bitan za Bayern. Imali smo dvije velike šanse za vodstvo, ali on ih je zaustavio. A onda smo im poklonili blesav korner i zabili su iz njega - rekao je veznjak Seville nakon utakmice pa dodao je svejedno ponosan na igru svoje momčadi:</p><p>- Bez obzira na sve, možemo biti ponosni na to kako smo odigrali protiv najbolje momčadi u Europi. Osjećamo se spremno za prvenstvo.</p><p>Bayern i Sevilla su na Puskas Areni u Budimpešti odigrali 45. izdanje Uefina Superkupa, a Uefa je dopustila po prvi put od početka pandemije korona virusa nazočnost gledatelja pa je ispunjena dopuštena trećina kapaciteta stadiona.</p><p>Ni bavarski i andaluzijski klub dosad nisu bili previše uspješni u ovom natjecanju, oba su do Budimpešte slavila tek jednom, Bayern 2013. uz tri prethodna poraza, a Sevilla 2006. nakon čega je poražena u sljedećih pet izdanja koje je uvijek igrala protiv osvajača Lige prvaka pa nije neko čudo što nemaju bolje rezultate u ovom natjecanju.</p>