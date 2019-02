Rakitić: Barcelona je moj san, želim ostati ovdje jako dugo...

Držala je Sevilla Barcelonu na konopcima do samog kraja, ali Katalonci su nevjerojatnim preokretom uspjeli doći do jako bitne pobjede (4-2). Iako je već rekao da ga to živcira, Ivan Rakitić opet je briljirao protiv bivšeg kluba, maestralno je asistirao Leu Messiju za 1-1 u prvome poluvremenu.

Dolaskom Frenkija De Jonga, a blizu je i transfer Adriena Rabiota, Rakitić se našao pred izlaznim vratima, tako barem tvrde španjolski mediji već tjednima. No bez obzira na veću konkurenciju, Rakitić u Barceloni želi ostati još barem tri godine, do kada ga ugovor veže s Kataloncima.

- Imam još tri godine ugovora, želim ostati ovdje. Stvarno sam počašćen što me žele tako veliki klubovi, ali ja sebe vidim samo u Barceloni, to je moj san - rekao je Rakitić.

Nakon teško izborene pobjede protiv Seville, za Barcelonu slijede dvije pakleno teške utakmice protiv Real Madrida. U srijedu se igra uzvratna utakmica polufinala Kupa kralja, a onda i ligaška utakmica koja je na rasporedu u subotu.

- Teške utakmice su pred nama, dat ćemo sto posto od sebe protiv Reala, moramo proći u finale. Velika naša snaga bit će Leo Messi, koji radi razliku na terenu - kaže Raketa.

Raketa je u ljetnom prijelaznom roku bio pred izlaznim vratima, htio ga je PSG i nudio 90 milijuna eura, ali sam Rakitić i trener Valverde rekli su ne. Ako i ovaj put Valverde ne reagira, Hrvat bi mogao otići iz kluba. Koliko je bitan za Barcu govori podatak da je uz Messija on najkorišteniji igrač Barcelone već par sezona, a prošle godine je srušio rekord odigravši čak 71 utakmicu u sezoni, što nikome nije pošlo za nogom.