Rakitić: Euro bi mogao biti moj oproštaj od hrvatskog dresa

Jest, moguće je da Europsko prvenstvo sljedeće godine bude moje zadnje veliko natjecanje. Budimo realni, to je sasvim jasno. Vidjet ćemo što i kako, prije svega kakve će ideje imati izbornik. S njim već neko vrijeme nisam razgovarao, nije me ni zvao, ni došao u posjet. Razmotrit ćemo što je najbolje, ne samo za mene nego i za cijelu reprezentaciju. Rekao sam da bih za mlade igrače dao sve što treba. Najvažnija je dobrobit Hrvatske, ostalo ćemo riješiti. Polako. Nije bitno što želim ja, nego što je najbolje za sve nas, rekao je Ivan Rakitić u razgovoru za Sportske novosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Barcelonin veznjak odigrao je polovicu utakmica za Hrvatsku u kvalifikacijama za Euro, pa se očekivano postavila tema o njegovoj budućnosti u kockastom dresu.

- Neke situacije nisu dopustile da imam više nastupa, dogodile su se neočekivane ozljede. Mislim da svi poznaju moju želju i ljubav prema reprezentaciji. Na kraju cijele te priče glavno je da smo kao nacionalna momčad odradili sve kako treba, da smo se plasirali i još se jednom dokazali. Ja sam prije svega ponosan što sam, ne bih rekao izabrao Hrvatsku, nego što sam dobio priliku da mogu braniti naše boje u našem dresu. Najbitnije mi je uvijek bilo to što igram za svoju državu. Ako je nekome nešto smetalo s moje strane, ispričavam se. Nekad u životu dođeš u situaciju da ti nije lako. Meni su na prvom mjestu dobrobit reprezentacije, Hrvatske i HNS-a. Ništa drugo. Hrvatska je za mene broj 1. Iz srca govorim - iznad svih Hrvatska. A ovo ostalo? Razumijem da se nisam rodio u Hrvatskoj, nisam odrastao u Hrvatskoj, isto tako ne mogu reći da prečesto dolazim u Hrvatsku, ali ja sam Hrvat, za mene je čast što se mogu boriti za naš narod. To je uvijek bilo tako. Nikad mi nije smetalo da igram ozlijeđen ili s temperaturom, ili bilo što. Ponekad mi doktori nisu dopuštali da istrčim na teren, a ja sam htio dati sve što mogu za reprezentaciju.

Kada je bio na posljednjem okupljanju, Rakitić je bio na ledu u Barceloni, međutim, situacija se sada popravila i opet počinje utakmice na terenu, a ne na klupi.

- Što se promijenilo? Ne znam. Nastojao sam raditi što bolje, u zadnjih nekoliko mjeseci na svakom treningu i utakmici dati sve od sebe. Jedva sam čekao priliku, došla je i želim je iskoristiti. Imam 31 godinu, to je najbolje doba za nogomet, i usto želim uživati u igri, a to je najbitnije, od toga sve polazi.

I sada su priče o njegovom odlasku iz Barcelone opet malo utihnule.

- Nemam što pričati o tome tko je što rekao i radio; najvažnije je pitanje mogu li igrati u Barceloni. Ako mogu, svima je jasno da je za mene najbolje mjesto u Barceloni. Vidjet ćemo kako će biti, ali ja se pripremam da i u sljedećem razdoblju moj doprinos bude što veći. Ovdje sam pet i pol godina, u Barceloni sam proživio svoje najznačajnije dane, a uvjeren sam da je najbolje, zapravo, tek preda mnom. Sad opet na svaki trening dolazim sretan, s osmijehom na licu. Željan sam igre više nego ikad. Najvažnije mi je što je taj osmijeh opet tu, što je želja prisutna. S te je strane sve odlično. Odlučan sam raditi što više da bih imao povjerenje kluba, trenera i suigrača te, dakako, navijača. Naravno da u nogometu uvijek moraš biti spreman na sve, ali moja je ideja biti u Barceloni. Jako sam sretan i ponosan što sam ovdje. Mnogo se toga dogodilo, to nitko ne može promijeniti, to je tako, ali kažem, cilj mi je igrati, i to u Barceloni. Te, naravno, ići po još nekoliko titula. To je na prvom mjestu.

O Euru

- Euro neće biti lagan ni ugodan. Malo je čudno da su neke reprezentacije domaćini u sve tri utakmice u skupini, kao što je kod nas slučaj s Engleskom. Ne razumijem taj sustav natjecanja. No što se može, poštivat ćemo pravila kakva jesu i boriti se. Siguran sam da ćemo na Euru biti spremni.

O ambicijama

- Za početak moramo gledati utakmicu po utakmicu, kao što smo radili u Rusiji. Za svaku se treba vrlo pažljivo pripremiti, samo se korak po korak može napredovati. Prvi je cilj da odemo dalje iz skupine, a kasnije da vidimo što i koliko možemo napraviti. Uvjeren sam da ponovno možemo biti jako neugodni.

O Modriću

- Moje poštovanje i ljubav prema njemu uvijek su bili maksimalni. Mislim da i on, i cijela Hrvatska, i cijeli svijet znaju da ga volim kao brata. Jako puno toga proživljavamo skupa, jedan uz drugoga. Uvijek sam iznimno sretan zbog svakog njegovog uspjeha i svega što radi. Tako i kad igramo zajedno, volim ga paziti i biti uz njega, kao suigrača, ali jednako i kao prijatelja. To mi je najbitnije.