Rakitić i Perišić u bitku za pehar Lige prvaka, ali i svoj ugovor...

Obojica su, čini se, bliže odlasku nego ostanku, iako žele ostati. Nitko u Bayernu ove sezone nije toliko puta ušao s klupe kao Perišić, a Rakitić se ne da, ali konkurenti ga polako pretiču...

<p>Želim osvojiti Ligu prvaka i ostati u Barceloni, kratko je i jasno poručio <strong>Ivan Rakitić</strong> uoči uzvratnog okršaja osmine finala s Napolijem.</p><p><strong>Leo Messi</strong> je to riješio, Raketa je asistirao Lengletu za prvi gol, Barca je pobijedila 3-1 i ušla u četvrtfinale. A ključ za ostvarenje oba Ivanova cilja je baš Messi.</p><p>Raketa mu godinama čuva leđa i hrani ga loptama, nauživali su se skupa trofeja i proslava, čak su i susjedi. A s raspoloženim Messijem, Barca može do pehara. Što bi možda i olakšalo pregovore Rakitića o novom ugovoru.</p><p>Ovaj mu ističe idućega ljeta, Sevilla je zagrizla i čeka. Raketi su 32 godine, ove sezone više nije nezamjenjivi kotačić, kako su mu tepali prijašnjih sezona, 15 je igrača u svlačionici na tržištu vrednije od njega, a trener ga je 15 puta vadio iz igre i tek osam puta u 42 utakmice držao svih 90 minuta na terenu. Samo su Sergio Busquets (18) i <strong>Antoine Griezmann</strong> (22) više puta bili zamijenjeni.</p><p>Nadalje, više su minuta na terenu proveli i <strong>Vidal</strong> i De Jong i Busquets. Vidal je zabio osam golova, Lenglet četiri, Arthur četiri, Busquets dva, De Jong dva, čak i Alba i Carles Perez po dva, a Raketa samo jedan. Ni u jednoj sezoni dosad na Nou Campu nije bio ispod četiri gola, a znao ih je zabiti i devet. Zato je rastanak realan, a stvar bi moglo spasiti osvajanje Lige prvaka. Tamo je prva iduća prepreka Bayern.</p><p>I još jedan Hrvat iste sudbine. <strong>Ivana Perišića</strong> (31) također klub više neće nego što ga hoće, posudba ističe, a ni Perišić ni Inter nisu ludi za opcijom povratka u Italiju. Kao ni Bayern da iskrca 20 milijuna eura za otkup...</p><p>I od Perišića je u slvlačionici vrjednije 15 suigrača, a njih je 13 ove sezone odigralo više minuta, pa i Coutinho, Coman i Gnabry. Najviše je puta (16) od svih suigrača ušao s klupe.</p><p>I dok je čudesni <strong>Robert Lewandowski</strong> utrpao 53 gola, ostali su podijelili mrvice. Gnabry je zabio 20, Müller 12, Coutinho devet, Goretzka osam, Coman i Perišić po sedam. Müller je imao čak 25 asistencija, Kimmich i Gnabry po 13, Goretzka i Perišić po deset.</p><p>Ne da se Perja, ali kakva je to bitka za pozicije! I bitka dva vatrena asa za status u klubu...</p>