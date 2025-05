Rakitić je ponoćnom objavom intrigirao Hajdukove navijače: 'Ostani tu, još će sunce sjati...'

Proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (37) još je jednom pokazao koliko mu znači igranje za Hajduk, podijelivši s oduševljenim pratiteljima na Instagramu trenutke slavlja nakon važne pobjede nad Rijekom u pretposljednjem kolu HNL-a (2-1), u kojoj je asistirao za pobjednički gol Aleksandra Trajkovskog. Njegova objava s Poljuda brzo je postala viralna, pogotovo imajući u vidu scene nakon utakmice u kojima je plakao sam na klupi.

Na društvenim mrežama Ivan je objavio seriju fotografija s utakmice pred 16.954 gledatelja. Uz prepoznatljive emotikone srca u bojama kluba ❤️💙 i simbola snage 💪🏼, Rakitić je kratko i jasno poručio: "Sjajna pobjeda kod kuće. Hvala na podršci!". Fotografije prikazuju Rakitića u punom fokusu tijekom igre, slaveći s momčadi, ali i zamišljenog na klupi, što je dodatno zaitrigiralo javnost: je li mu to bila zadnja utakmica u Splitu?

Ovaj iskusni veznjak, koji se Hajduku pridružio u srpnju nakon bogate međunarodne karijere u klubovima poput Schalkea, Seville, Barcelone i kratko Al-Shababa, brzo je postao miljenik splitske publike. Njegov ugovor s Hajdukom istječe 30. lipnja, s opcijom produljenja na još godinu dana, što je česta tema među navijačima koji ga žele zadržati u klubu. Podsjetimo, Rakitić je bio jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila svjetsko srebro, a za "vatrene" je nastupio 106 puta prije nego što se oprostio od reprezentativnog dresa u rujnu 2020.

Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari su se nizali. Mnogi su izrazili želju da Rakitić ostane na Poljudu: "Ostani tu, snove čuvaj samo za nju🏆", "Ivane, ostani tu, još će sunce sjati. Trebamo te!!! 🙏🏻🥰❤️💙🇭🇷". Jedan od komentara koji je privukao posebnu pažnju bio je upit: "Što je plakao poslije na klupi?", aludirajući na moguću emotivnu reakciju igrača.

Bilo je tu i poziva bivših klubova, poput "come back to sevilla we all miss you", što svjedoči o Rakitićevom međunarodnom ugledu. Iako se našao i poneki kritički osvrt na situaciju u klubu, velika većina komentara odražavala je podršku i divljenje prema Rakitiću.