Rakitić je prelomio: Završava karijeru, ali mogao bi ostati u Hajduku. Evo u kojoj ulozi...

Nakon pobjede Hajduka nad Rijekom (2-1 u 35. kolu HNL-a, Ivan Rakitić ostao je dugo sjediti na klupi za rezervne igrače i sa suzama u očima gledao prema terenu i tribinama. Očito je u glavi vrtio film cijele sezone i razmišljao o svojoj budućnosti. Svjestan da je Jadranski derbi njegova zadnja ili jedna od zadnjih utakmica, i to ne samo u dresu Hajduka nego u igračkoj karijeri. Oči su mu se napunile suzama...

POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev rođendan

Pokretanje videa... 00:44 Ivan Rakitić slavio rođendan | Video: 24sata/Instagram

Hoće li Ivan odigrati zadnji susret u Šibeniku ili ne, upitno je zbog ozljede aduktora, no šanse da zaigra i sljedeće sezone minimalne su, mjere se u promilima... Iz njemu bliskih izvora doznajemo kako je Ivan u sebi prelomio odluku i završava igračku karijeru, no to ne znači i da će napustiti Split, pa ni Hajduk.

Foto: HNK Hajduk

Naime, Ivan planira većim dijelom godine živjeti u Splitu, a kako planira ostati u nogometu, nije nemoguća varijanta da se priključi grupi nekadašnjih igrača koji su spremni preuzeti vođenje kluba. Za početak u nekoj savjetničkoj ili nekoj sličnoj ulozi, kao spona između Hajduka i drugih klubova...

Ivan tečno govori četiri jezika, nakon karijere planira se educirati i upisati UEFA business management kako bi dobio sve potrebne diplome za rad u nogometu. Rad u Hajduku bio bi mu dobrodošla praksa, a hoće li mu Hajduk otvoriti vrata, ostaje da vidimo.

Split: Ivan Rakitić predstavio svoje vino Union | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sigurno bi ga tim na čelu sa Slavenom Bilićem i Goranom Vučevićem rado imao blizu sebe jer Slaven ga je praktično i doveo u hrvatski nogomet, a s Goranom ga spaja Barcelona. Ivanu su sva vrata otvorena, može biti dobra spona i dovoditi igrače na posudbe ili kaljenje... i u toj ulozi bio bi korisniji nego na terenu.

Sve su opcije i dalje otvorene, ali u ovom trenutku sve vodi prema tome da je Ivan zaključio igračku karijeru u Jadranskom derbiju ili će je zaključiti u nedjelju na Šubićevcu.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Isto tako izvjesno je da će veći dio godine živjeti u Splitu, a sve ostalo je otvoreno. Ivanova želja je ostanak u nogometu, još se ne zna u kojoj ulozi, a želja bitnih ljudi koji pokušavaju spasiti Hajduk je da ga preuzme grupa bivših igrača. Sad je sve stvar dogovora, no ne bi nas iznenadilo kad bi došlo do dogovora.

