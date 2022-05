Rakitić: Ma kakva mirovina, hoću ugovor na još pet godina!

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (34) rekao je da namjerava ostati u Sevilli s kojom je ove sezone zauzeo četvrto mjesto u španjolskom prvenstvu te da ne razmišlja o završetku karijere.

- Nadam se da će mi produžiti ugovor na još pet sezona - rekao je smijući se u intervjuu za lokalne novine Diario de Sevilla.

- Najvažnije je da ostanem sve dok ja vidim da mogu doprinositi ekipi. Izuzetno sam zadovoljan pa ne razmišljam o drugim stvarima, ni drugim mjestima ni bilo čemu drugom.

Rakitić je u rujnu 2020. godine prešao iz Barcelone u Sevillu te s njom potpisao ugovor do 30. lipnja 2024. U vrijeme tog transfera oprostio se od igranja za reprezentaciju Hrvatske čiji je bio dokapetan i s kojom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018.

- Ne razmišljam o nikakvom umirovljenju jer obožavam nogomet i želim igrati sve što se može. Hoće li to biti godinu, dvije, tri ili pet godina već ćemo vidjeti. Ovdje ću biti sve dok budem vidio da sam sposoban natjecati se i pomagati - dodao je Rakitić.

Ove sezone je nastupio u 46 utakmica zabivši sedam golova i upisavši sedam asistencija.

- Želim i dalje napredovati. Za mene je najvažnije pomagati ekipi, pa je sve što je dobro za ekipu dobro je i za mene - tvrdi igrač s brojem 10 na leđima koji je protekle sezone bio kapetan u odsustvu ozlijeđenog braniča Jesusa Navasa.

Rakitićevi dresovi bili su najprodavaniji u Sevilli, rekli su u veljači prodavači u dvije klupske trgovine u razgovoru za Hinu.

Sevilla je sezonu završila na četvrtom mjestu u prvenstvu s 27 bodova zaostatka za pobjednikom Real Madridom. U drugom dijelu sezone izgubila je priključak, te istovremeno razočarala navijače rezultatom u Europi.

Ispala je, naime, u skupini Lige prvaka pa je zatim u 1/16 finala Europske lige svladala zagrebački Dinamo s 3-1 i 0-1 no onda je u osmini finala ispala od West Hama premda joj je cilj bio osvajanje tog natjecanja.

- Dogodilo se puno stvari, ozljede i Covid bili su naša stvarnost. Sjećam se da sam tjednima trenirao samo s osmoricom ili devetoricom suigrača iz prve momčadi. A to otežava rad - ispričao je Rakitić.

- To je nešto što trebamo analizirati da nam se ne ponovi. Dugoročno će nam to pomoći da budemo bolji, premda se to sada ne vidi.

Kao pozitivnu stvar u sezoni naveo je zauzimanje četvrtog mjesta čime će Sevilla i dogodine igrati u Ligi prvaka.

- Klub će treću godinu zaredom igrati u Ligi prvaka, a prvi dio ove sezone je bio povijesni, spektakularan. Bila je ovo teška godina, ali poslužit će nam za ono što dolazi - zaključio je.

Najčitaniji članci