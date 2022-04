Rakitić se matematički oprostio od naslova: Nogomet nas je kaznio na malim detaljima...

Sevilla je u petak na Sanchez Pizjuanu 'kiksala' protiv Cadiza pa je tako i matematički ostala bez šanse za osvajanjem naslova. A sada joj je ugroženo i drugo mjesto na tablici budući da je Barcelona i Atletico mogu preskočiti eventualnim pobjedama u sljedećoj utakmici.

Poveli su Andalužani već u sedmoj minuti nakon fantastično izvedenog kornera Ivana Rakitića, bila je to njegova šesta asistencija u prvenstvu ove sezone, no do punog plijena nisu uspjeli jer je Cadiz poravnao u 66., desetak minuta nakon izlaska iz igre bivšeg hrvatskog reprezentativca.

- Puno nam se toga događalo ove sezone. Između koronavirusa i ozljeda bilo je gotovo nemoguće okupiti deset igrača za trening. To nas je puno koštalo, pogotovo nakon Božića. Do tada smo bili na spektakularnom nivou i šteta je što nismo uspjeli tako nastaviti - rekao je nakon utakmice Raketa pa nastavio:

- Osim toga, nogomet nas je kaznio na malim detaljima, ali i to je bila lekcija. Klub bi prvi put u povijesti mogao izboriti Ligu prvaka tri godine zaredom. A upravo to želimo, nastaviti pisati povijest.

Rakitić je za kraj ustvrdio kako je Sevilla kao klub otišla na neku višu razinu...

- Nedavno je Monchi (op.a., sportski direktor kluba) rekao da se nada kako će Sevilli uvijek biti neuspjeh ako završi na trećem mjestu. Prilika da završimo drugi pokazuje rast ovog kluba. Kad sam došao prije deset godina, bili smo deveti ili deseti, borili se da uopće uđemo u Europu, a vidite gdje smo sad.

